Intel a officiellement dévoilé ses processeurs Tiger Lake de 11e génération, et il semble qu’ils pourraient apporter de sérieuses améliorations de performances aux prochains ordinateurs portables.

En fait, Intel affirme que ces processeurs mobiles sont «les meilleurs processeurs au monde pour les ordinateurs portables fins et légers», et offriront un flux de travail Microsoft Office 365 20% plus rapide, une création de contenu 2,7 fois plus rapide et deux fois plus rapide pour les jeux et le streaming à dans le même temps, par rapport aux produits de ses concurrents.

Les nouveaux processeurs Intel Core de 11e génération avec graphiques Intel Iris X viendront sur Windows 10 et les Chromebooks. Il n’est pas question que les MacBook aient ces nouvelles puces, mais après qu’Apple a annoncé qu’il fabriquait son propre silicone pour ses futurs ordinateurs portables, cela n’est peut-être pas trop surprenant.

Selon Intel, plus de 150 ordinateurs portables basés sur ses processeurs Core de 11e génération proviendront d’Acer, Asus, Dell, Dynabook, HP, Lenovo, LG, MSI, Razer et Samsung, avec 20 d’entre eux attendus cette année.

Merci à SuperFin

Intel affirme que sa nouvelle technologie de processus SuperFin confère à ses processeurs Tiger Lake une meilleure efficacité énergétique, avec «des performances et une réactivité de pointe tout en fonctionnant à des fréquences nettement plus élevées par rapport aux générations précédentes».

Intel a également présenté sa plate-forme Intel Evo. Il s’agira essentiellement d’une image de marque pour les ordinateurs portables basés sur les processeurs Intel Core de 11e génération avec des graphiques Intel Iris Xe, tout en répondant aux spécifications de la deuxième édition du projet Athena.

Jargon mis à part, cela devrait signifier que l’achat d’un ordinateur portable Intel Evo vous garantira les meilleures performances de sa catégorie.

Les spécifications minimales d’Intel Evo sont les suivantes:

Réactivité constante de la batterie (donc, aucune perte de performances lorsque l’ordinateur portable n’est pas branché) Le système se réveille du mode veille en moins d’une seconde9 heures ou plus d’autonomie réelle de la batterie sur les systèmes avec écrans FHD

Les ordinateurs portables de marque Intel Evo offriront également la connectivité Thunderbolt 4 et Intel Wi-Fi 6 (Gig +) sans fil. Dans un monde où nous sommes nombreux à travailler à domicile et où la visioconférence est essentielle, la prise en charge du Wi-Fi 6 sera cruciale.

Graphiques intégrés Intel Iris Xe

Il semble que les graphiques intégrés Intel Iris Xe des processeurs de 11e génération pourraient également changer la donne, Intel revendiquant deux fois plus de performances que sa génération précédente en jouant à Borderlands 3, Far Cry New Dawn et Hitman 2 (entre autres jeux) à 1080p.

Cela pourrait signifier que jouer à des jeux exigeants sur le plan graphique sur un ordinateur portable mince et léger, sans carte graphique dédiée, pourrait être une réalité. Nous avons hâte de tester cela.

Non seulement la carte graphique intégrée Intel Iris Xe offre de meilleures performances de jeu, mais elle offrira également apparemment jusqu’à 2,7 fois plus de retouche photo dans le monde réel et 2 fois plus rapide d’édition vidéo, tout en prenant en charge les écrans 8K HDR et jusqu’à quatre écrans 4K HDR branché à la fois.

Les processeurs Intel Core Tiger Lake de 11e génération offriront également Dolby Vision supporté par le matériel.

Intel parle d’un gros match avec le lancement de Tiger Lake, et nous sommes impatients de faire fonctionner bientôt des ordinateurs portables sur les processeurs pour tester ses affirmations.