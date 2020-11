Lorsqu’il y a quelques semaines, nous avons examiné toutes les présentations Apple lors de l’événement Hi, Speed, nous avons fait remarquer que l’un des produits les plus intéressants connus à l’époque était le HomePod Mini. Nous parlons, bien sûr, de la deuxième génération du HomePod original, qui a été lancé en 2018.

Bien sûr, beaucoup ont vite commencé à y prêter attention étant donné que le HomePod Mini répète bon nombre des caractéristiques de son frère aîné, pour un prix de seulement 99 $, alors que celui-ci était de 299 $. Face à la commodité évidente d’obtenir le nouveau produit, cela peut être l’occasion idéale de passer en revue certains de ses points forts, et quand il peut être judicieux de l’acheter.

Différences entre le HomePod original et le Mini

De manière générale, on pourrait dire que le HomePod Mini est une version plus petite et moins chère du HomePod original. Comme nous l’avons déjà expliqué, cela coûte un tiers de l’autre. En raison de sa taille, il n’a pas la même matrice de woofer et de tweeter que l’appareil d’il y a quelques années, c’est l’une de ses qualités les plus remarquables.

En outre, la version plus petite n’a pas la fonction de «conscience spatiale» qui distingue le plus grand haut-parleur intelligent d’Apple. En conséquence, leur intégration avec l’environnement n’est pas si fluide.

D’un autre côté, et contrairement au HomePod, le Mini ne prend pas non plus en charge le Home Cinema d’Apple sur Apple TV 4K, la technologie de son surround virtuel prenant en charge Dolby Atmos.

Il va sans dire que ces limitations sont dues à sa petite taille et à la nécessité de réduire le prix.

Alors, à quoi ressemble le HomePod Mini?

Quant à son enceinte plus minimaliste, Apple promet «une expérience audio sans précédent à cette taille». Pour ce faire, il utilise la même technologie audio de calcul que le plus grand haut-parleur intelligent d’Apple. Cela vous permet, par exemple, d’effectuer une égalisation automatique en fonction de ce que nous entendons.

En fait, on pourrait dire que la qualité sonore est, pour la plupart des analystes, le meilleur atout du HomePod original. Sa gestion des graves, des aigus et des médiums est tout simplement géniale.

Si Apple a adopté la même approche équilibrée du son du HomePod Mini, nous devrions nous attendre à ce que ce soit un bon haut-parleur, quel que soit le genre de musique que vous préférez.

De même, il est toujours possible d’améliorer l’expérience audio, en connectant deux HomePod, qu’il s’agisse des originaux ou du nouveau Mini, pour générer un son stéréo qui sonne mieux dans n’importe quel environnement.

Intégration avec AirPlay, un autre point fort

Le HomePod et le HomePod Mini sont tous deux compatibles avec Apple Music, ainsi qu’avec AirPlay, ce qui nous permettra d’en profiter pour la lecture de musique locale. De plus, avec l’aide d’iOS 14, nous pouvons également les synchroniser avec d’autres services de streaming tiers, tels qu’Amazon Music et Pandora. Cependant, il n’y a pas de connexion Bluetooth standard pour se connecter directement aux appareils Android ou Windows. Une vraie honte.

En revanche, si vous êtes abonné à Apple Music, vous pouvez l’utiliser directement sur le HomePod. Tout ce que vous avez à faire est de lui donner les indications appropriées du cas via l’assistant vocal Siri.

En outre, cette prise en charge d’AirPlay signifie que vous pouvez diffuser de l’audio à partir de votre bureau Mac en utilisant Bluetooth. Cependant, nous n’avons pas d’autre connexion, comme une prise jack 3,5 mm ou un port USB.

Les HomePod, qui nécessitent une alimentation constante via une prise murale, de sorte qu’aucun d’entre eux ne peut vraiment être qualifié de portable, accusent un peu de retard compte tenu du manque d’entrées Bluetooth et physiques. En fait, vous avez peut-être remarqué qu’une bonne partie de ses meilleures fonctionnalités ont une relation très étroite avec d’autres services Apple, donc un peu est pour les plus fanboys de la firme.

Enfin, nous ne voulions pas manquer de mentionner que vous pouvez toujours transférer de la musique sans fil depuis votre iPhone ou iPad vers un HomePod. Après seulement quelques secondes d’attente, l’appairage sera généré.

Siri écoute … seulement si tu le veux

Bien sûr, l’une des clés de ce produit est que le HomePod n’est pas qu’un haut-parleur, c’est un haut-parleur intelligent. En d’autres termes, l’assistant vocal Siri peut nous donner un coup de main quand nous le voulons, grâce à la commande traditionnelle “Hey Siri”. Pour beaucoup, c’est un facteur déterminant.

On pourrait même dire que l’assistant virtuel d’Apple s’est beaucoup amélioré au fil des ans, bien qu’il soit toujours derrière Google et Amazon en termes de fonctionnalités. Certains utilisateurs signalent que certaines invites ne répondent pas à 100% et reçoivent des messages du type “Désolé, il y a eu un problème avec l’application”

Quoi qu’il en soit, vous pouvez désactiver “Hey Siri” quand vous le souhaitez, ce n’est donc pas un problème.

Le dernier pari d’Apple sur un marché qui ne domine pas

En bref, ce HomePod Mini est le dernier mouvement d’Apple sur le marché de la maison intelligente, où, selon les dernières statistiques, il ne détient qu’une part de 5%, bien en dessous de ses grands rivaux.

Malgré tout, les responsables de la société nord-américaine semblent confiants dans l’avenir de ces appareils vitaux pour le monde de la domotique – tout comme Amazon et Google – et tout indique qu’ils continueront à travailler pour nous conquérir avec leurs nouveaux HomePods, HomePod Mini et le qui viennent dans le futur.

Quand devriez-vous l’acheter?

Eh bien, en principe, vous devriez penser aux enceintes intelligentes Apple, lorsque vous avez de nombreux autres équipements californiens. Comme nous l’avons expliqué, sa synchronisation avec Android ou Windows est pratiquement nulle.

Ensuite, vous devriez réfléchir à la quantité d’utilisation de Siri que vous faites au quotidien. S’il s’agit généralement d’une entreprise régulière, l’avoir à la maison peut également vous aider. Sinon, il vaut mieux choisir n’importe quelle autre enceinte intelligente.

