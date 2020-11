Internet Archive conservera une partie de Flash

Internet Archive, également connu sous le nom d’archivepuntoorg. c’est l’un de mes services préférés sur Internet. Il a commencé à gagner en popularité grâce à La machine de retour, un fichier dans lequel nous pouvons voir différentes versions de la même page Web au fil du temps. Avez-vous déjà voulu voir ou vous rappeler à quoi ressemblait Google à ses débuts? Eh bien, vous pouvez voir ici son apparition en 1998. Yahoo? C’était donc en 1997. Mais au fil des ans, sa taille et sa fonction ont considérablement augmenté, devenant le musée de l’Internet.

Aujourd’hui, il est possible de trouver toutes sortes de contenus sur Internet Archive, des livres aux logiciels, en passant par les vidéos, les sons et, bien sûr, les sites Web. Et à cet égard, nous avons appris aujourd’hui que, dans son travail pour préserver l’histoire du réseau de réseaux, ils préserveront également et, bien sûr, permettront l’accès, à certains éléments de page Web basés sur Flash, une technologie qui, comme nous vous l’avons déjà dit ces dernières années, et surtout ces derniers mois, n’atteindra pas 2021. Un adieu plus que prévu et compréhensible, mais qui emporte beaucoup de souvenirs.

Conscient de cela, de l’importance que Flash a eu dans l’histoire d’Internet et, par conséquent, dans nos vies (et sinon, demandez à quiconque dont l’adolescence a coïncidé avec Habbo Hotel), Internet Archive a décidé de préserver une partie de ces contenus, plus de 500 animations et jeux spécifiquement, qui fonctionnera grâce à Ruffle, un émulateur Flash développé avec Rust. Pour faciliter l’expérience, Ruffle est ajouté à Emularity, la plate-forme utilisée par Internet Archive afin que les utilisateurs puissent accéder à différents types de contenu, y compris des logiciels, directement via le navigateur.

Vous pouvez voir la collection de contenu Flash qui a été conservé dans les archives Internet en cliquant ici. Bien sûr, il est essentiel que vous utilisiez pour cela un navigateur prenant en charge WebAssembly, c’est-à-dire Google Chrome, Mozilla Firefox, Safari et Microsoft Edge. Vous pouvez trouver plus d’informations sur la partie technique de cette implémentation, ainsi que lire une longue et nostalgique revue de l’histoire de Flash sur le blog Internet Archive.

Et non, au cas où vous vous poseriez la question, le plugin Flash ne sera pas nécessaire pour accéder à ce contenuRuffle s’occupe de ça. Et est-ce que l’add-on ne sera plus disponible, donc si tel est le cas, si vous avez besoin de l’add-on, la mesure prise par Internet Archive n’aurait pas de sens.

Je ne sais pas si c’est plus un exercice de conversation, de nostalgie ou, directement, la version numérique du syndrome de Diogène. Oui, je dois admettre qu’en le lisant, j’étais heureux de savoir que tout le contenu développé en Flash ne sera pas perdu. Ensuite, je me suis demandé si j’irais un jour les essayer et, pour être honnête, ce n’est pas très probable. Mais, même ainsi, que des éléments qui, à l’époque, étaient si pertinents sur Internet, sont préservés, je pense que c’est positif. Qu’est-ce que tu penses? Pensez-vous que les archives Internet sont efficaces pour préserver ces contenus?