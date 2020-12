Avoir un Service VPN Il est passé de quelque chose d’exotique typique des experts en sécurité à une nécessité si vous vous connectez à Internet à partir d’appareils mobiles ou accédez à des réseaux WiFi publics. Tu ne sais jamais qui est de l’autre côté, donc toute aide est petite si tu veux préserve votre intimité. Et parmi la liste de plus en plus longue de propositions VPN, l’une des plus récentes est ClearVPN. Et comme garantie, derrière ce VPN se cache MacPaw.

Peut-être MacPaw ne vous dis rien, bien que ce soit une entreprise vétéran de l’écosystème Apple. Dans son catalogue, nous trouvons des applications aussi populaires que Le désarchiveur, CleanMyMac ou Gémeaux. Il convient également de mentionner Setapp, votre alternative à l’App Store d’Apple qui vous donne accès à plus de 150 applications payantes en échange d’une Souscription mensuelle.

Leur dernier produit est un service VPN, CleanVPN, que vous pouvez installer sur Windows, macOS, iOS et Android. Ainsi, vous aurez tous vos appareils à l’abri des intrus ou des interceptions de vos données à l’aide d’un parapet tel qu’un Réseau VPN. Et pour se différencier de la concurrence, il a une particularité: les raccourcis.

Un service VPN adapté à chaque activité

Les bases d’un réseau ou d’un service VPN sont connues, même si cela ne fait pas de mal de les résumer. Un VPN, acronyme de Virtual Private Network, est un réseau privé auquel vous vous connectez pour accéder à Internet. Le VPN agit comme un intermédiaire sécurisé en offrant un connexion cryptée et il se situe entre les services auxquels vous accédez depuis Internet et votre propre appareil.

Pendant des années, l’utilisation de VPN pour protéger la confidentialité de vos connexions est devenue courante. Pratiquement tout signatures de sécurité offre actuelle leur propre Service VPN à côté des antivirus et des pare-feu habituels.

Pour sa part, CleanVPN C’est un service VPN qui se distingue par la façon dont il s’adapte au type de service ou de connexion dont vous avez besoin à tout moment. Autrement dit, d’une part, il offre un connexion cryptée Accéder à internet. A cela, il faut ajouter l’utilisation de leurs propres serveurs qui agissent comme une défense virtuelle.

La nouveauté est que le service VPN proposé s’adapte à ce que vous voulez faire à ce moment là. A titre d’exemple, les responsables citent des activités courantes telles que lancer un appel ou un appel vidéo, surfer sur le Web, diffuser du contenu sur Internet, regarder un film, jouer à un jeu vidéo en ligne …

En fonction de l’activité choisie, au travers de ce qu’elle appelle des raccourcis, l’application adapte son interface, optimise la connexion et choisit un serveur spécifique afin que le réseau VPN agisse de la meilleure façon possible comme souhaité. parler avec quelqu’un en privé ou juste envie jouer à un jeu sans qu’ils sachent d’où vous vous connectez.

Le cryptage qu’il offre CleanVPN est AES-256. À cela, il faut ajouter que les responsables ne stockent ni ne partagent les données de votre activité sur Internet, les informations personnelles, les adresses IP, etc.

Un service VPN mixte, gratuit et payant

Sur le marché, vous trouverez une grande variété de Fournisseurs VPN. A tel point qu’il y a ceux qui ont VPN gratuit et d’autres qui parient Pour le paiement. Le modèle mixte regorge également: VPN gratuit avec certaines limitations et une version complète sans limitations.

En pratique, vous pouvez utiliser CleanVPN sur votre PC, Mac, iPhone, iPad et Android gratuitement. Vous aurez une connexion cryptée et des raccourcis ou raccourcis limités. Allez, le service de base. Si vous avez besoin de plus, vous pouvez choisir le Version Premium. En échange d’un abonnement mensuel de 10,95 € ou d’un abonnement annuel de 78,95 €, vous aurez accès au service sans limitation. De plus, la version payante permet d’accéder aux services avec limitations nationales.

Par curiosité, les serveurs de CleanVPN On les trouve dans les pays suivants: États-Unis, Royaume-Uni, Pays-Bas, Canada, Allemagne, Australie, France, Suisse, Danemark, Norvège, Singapour, Suède, Belgique, Autriche, Espagne, Irlande, Ukraine et Grèce.

Vous trouverez plus d’informations sur ce service VPN sur sa page officielle.