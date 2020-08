Anne Heche et Thomas Jane jouent dans Les disparus, un thriller sur un couple de parents qui franchiront n’importe quelle ligne pour retrouver leur fille disparue. Le film, écrit et réalisé par Peter Facinelli (Supergirl, Twilight), a été tourné dans les bois de Tuscaloosa, Alabama, et fait un travail formidable pour capturer la beauté et la terreur d’une vaste forêt, un paysage pittoresque avec un million de cachettes et variables illimitées qui peuvent conduire à une terreur insondable.

Jane et Heche sont parfaitement jumelées dans le film, et elles ont toutes deux réalisé des performances crédibles alors qu’un couple dépassait ses limites dans une situation que chaque parent passe toute sa vie à redouter: la disparition mystérieuse de leur enfant dans un vaste espace inconnu. Le film met également en vedette Jason Patric dans le rôle du shérif de la petite ville enquêtant sur l’affaire qui est hanté par son propre traumatisme passé.

En relation: Interview de Peter Facinelli: Les disparus

Tout en faisant la promotion de The Vanished, Anne Heche et Thomas Jane ont parlé à . de leur travail sur le film, de leur relation de travail avec Peter Facinelli à la façon dont la nature indépendante de la production a rapproché le couple de la vie réelle.

Les disparus est maintenant disponible en salles, en numérique et en VOD.

Je vais très bien et je vais beaucoup mieux en ce moment avec vous!

On dirait … C’est un canapé et je suis par terre, mais ça ressemble à un lit. L’éclairage est meilleur ainsi.

Je vous remercie! Eh bien, ce film est si intense, et je suis si heureux de pouvoir vous parler, et j’ai pu parler à Peter l’autre jour.

Je me demande si c’est juste la perception de quelqu’un de l’extérieur, ou y a-t-il une énergie différente à être dirigé par un acteur? Vous laissent-ils courir avec votre instinct? Ou est-ce juste quelque chose que nous imaginons?

Thomas Jane: Être dirigé par un acteur, intéressant. Je pense … En fait, j’ai été dirigé par elle. Anne et moi avons créé les rôles que nous avons joués. Et nous avons essentiellement créé quelque chose que Peter avait écrit, mais la façon dont nous l’avons interprété était …

Anne Heche: Donnez le revers de la médaille. Il y a deux côtés à ce couple. Et un de ces côtés, personne ne le sait. Donc, pour l’interprétation de ce lien de ce qu’il est, Thomas et moi devions accepter très strictement. Parce qu’il a fallu le travail la nuit précédente et que chaque ligne a deux perspectives et doit être énoncée avec la vérité exacte, donc si vous allez à la fin du film et que vous revenez le regarder à nouveau, c’est un film exactement différent.

Thomas Jane: Une fois que vous réalisez la vérité …

Anne Heche: Cela demande un engagement et un accord.

Thomas Jane: Et nous avons dû faire asseoir Peter et, vous savez, Anne est venue avec cette interprétation du scénario que Peter avait écrit. Et Peter, à son crédit, a accepté d’interpréter le film d’une manière que nous …

Anne Heche: Que ça marcherait!

Thomas Jane: Ouais.

Anne Heche: Et ça a pris du jigger, parce que ce n’était pas ce à quoi ni l’un ni l’autre ne s’attendaient.

Thomas Jane: Mais travailler avec un acteur en tant que réalisateur? Je ne sais pas … Je préfère travailler avec un réalisateur.

Anne Heche: Eh bien, vous venez de me diriger, et je vous aime en tant qu’acteur, et j’aime bien que vous me dirigiez.

Thomas Jane: C’est vrai, nous venons de faire une comédie sexuelle.

Anne Heche: C’est ce que nous avons fait pendant le …

Thomas Jane: Nous l’avons tourné dans notre maison, vous pourrez donc le voir bientôt.