IONITÉ, le réseau de recharge de véhicules électriques dont font partie Volkswagen, Daimler (Mercedes Benz), BMW et Ford, a ouvert sa première borne de recharge à Madrid. Il est situé à la station-service CEPSA du Champ des Nations.

La station dispose de quatre points de charge. Le consortium garantit que ses bornes de recharge sont capables de charger jusqu’à 350 kW de puissance. Le prix du kWh de charge est de 0,79 € sauf pour les marques susmentionnées, qui ont des accords de prix inférieurs.

Ce serait le cinquième point de charge du réseau en Espagne qui relie Ariza, Lleida, Barcelone et Murcie.

Le déploiement des bornes de recharge réseau IONITÉ en Espagne, c’est une tâche en suspens qui devient de plus en plus urgente. Surtout maintenant que les marques du consortium commencent à vendre des véhicules électriques avec une capacité pour les longues distances. Surtout Volkswagen, qui vend déjà le ID.3; Oui Gué, qui est sur le point de commencer à vendre le Mustang Mach-E.

Le point de charge est déjà marqué comme actif à la fois sur la carte du site officiel et dans l’application, à partir de laquelle la charge peut être activée normalement.

IONITY est une bonne initiative, mais avec des prix élevés et une mauvaise application

J’ai eu l’occasion de visiter la borne de recharge et elle est 100% active. Mais comme il est actuellement posé, IONITÉ Elle présente deux défauts fondamentaux qui vont à l’encontre de l’adoption des véhicules électriques par les marques qui composent le consortium.

Premier: prix excessivement élevés à 0,79 € le kWh. À toutes fins pratiques, c’est plus cher que de faire le plein de diesel, ce qui décourage de nombreuses personnes intéressées à passer à l’électrique.

Deuxième: l’utilisation de l’application ne peut être qualifiée que de vrai cauchemar de l’expérience utilisateur. Lors de ma visite à un point IONITY en décembre 2019, j’ai eu beaucoup de mal à charger.

Presque un an plus tard, en novembre 2020, j’ai eu exactement les mêmes problèmes: Lorsque je tente de charger, je dois me connecter plusieurs fois, je dois saisir mes informations de paiement même si je les ai déjà saisies. Et maintenant la nouvelle qu’avant de commencer à charger, IONITY bloque 80 € sur mon compte, quel que soit ce que je consomme.

Pour toutes ces raisons, il m’est difficile de recommander l’utilisation d’IONITY tant que les prix ne baissent pas et que l’expérience utilisateur de l’application s’améliore de manière significative.

L’article IONITY ouvre sa borne de recharge rapide à Madrid a été publié dans Explica.co.