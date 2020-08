Bien qu’Apple soit généralement assez doué pour éliminer les bogues dans les mises à jour logicielles, cela introduit parfois de nouveaux problèmes dans le mélange. Un problème apparemment répandu qui est survenu avec la mise à jour iOS 13.6 (et par la suite, 13.6.1) est le problème de la surchauffe, qui s’accompagne de graves problèmes de décharge de la batterie et de performances.

J’ai rencontré ce problème au cours de la semaine dernière et, au départ, je pensais qu’il était lié aux températures chaudes dans lesquelles je vis, ce qui causait des problèmes de charge. Cependant, au fur et à mesure que j’y ai approfondi, il semble que le vrai problème soit avec les appareils surchauffés iOS 13.6.1, comme mon iPhone 11 Pro. Et ce n’est pas seulement moi – il y en a beaucoup d’autres qui ont le même problème sur les forums de la communauté de support Apple.

Quand je parle de surchauffe, je veux dire littéralement que – mon iPhone 11 Pro, qui avait généralement une excellente autonomie (dure toute la journée et plus encore), avait une autonomie en baisse rapide même en utilisant des applications non gourmandes en ressources (Apollo, Tweetbot, Messages, etc.) et j’avais l’impression qu’il était en feu (trop inconfortable à tenir).

Si vous rencontrez le même problème avec iOS 13.6.1 surchauffant votre iPhone, voici comment le résoudre.

Redémarrez votre téléphone

Source: iMore / René Ritchie

La première chose que vous devriez essayer est d’éteindre votre iPhone, de lui donner quelques minutes, puis de le rallumer. Pour certains utilisateurs, cela semble avoir résolu le problème pour eux, même si cela peut avoir nécessité plusieurs tentatives. C’est l’étape la plus simple à faire, mais si cela ne fonctionne pas, continuez à lire. J’ai essayé plusieurs fois, mais en vain – mon iPhone 11 Pro rencontrait toujours le problème de surchauffe iOS 13.6.1.

Comment redémarrer votre iPhone

Réinitialiser les réglages réseau

Source: iMore

Une autre astuce à essayer est de réinitialiser vos paramètres réseau. Cela effacera vos points d’accès et mots de passe WiFi enregistrés, réinitialisera votre connexion au réseau cellulaire avec les tours et vous repartirez à zéro. Vous devrez vous reconnecter à vos réseaux WiFi, mais cela ne devrait pas être trop un casse-tête. Cette étape n’a pas fonctionné pour moi, mais d’autres semblent avoir eu un peu de chance.

Comment réinitialiser les paramètres réseau de votre iPhone

Réinitialiser tous les réglages

Si la réinitialisation de vos paramètres réseau n’a pas résolu le problème, l’étape suivante consiste à réinitialiser tous les paramètres. Cela rétablit votre iPhone aux paramètres par défaut, ce qui est ennuyeux, mais cela a semblé faire l’affaire pour moi. Mon iPhone 11 Pro ne semble plus devenir inconfortablement chaud ou chaud, et la batterie semble s’épuiser à son rythme normal.

Vous devrez reconfigurer tous vos paramètres et rajouter vos cartes Apple Pay dans Wallet (ugh!), Mais au moins votre iPhone ne rencontrera plus le problème de surchauffe iOS 13.6.1 et redeviendra utilisable.

Comment réinitialiser tous les paramètres de votre iPhone

Effacez et restaurez votre iPhone

Source: iMore

C’est essentiellement l’option de dernier recours si vous avez essayé tout le reste et que le problème persiste. Vous devrez effacer toutes vos données et configurer votre iPhone en tant que nouvel appareil, puis restaurer vos données à partir d’une sauvegarde iCloud si vous en avez une (fortement recommandé).

N’oubliez pas que celui-ci devrait être le dernier recours si tout le reste échoue.

Apple vient de publier une version bêta développeur d’iOS 13.7, qui corrige certains bogues (peut-être ce problème de surchauffe) et ajoute également la possibilité de recevoir des notifications d’exposition COVID-19 sans installer une autre application.

Si vous avez tout essayé et que vous avez toujours le problème de surchauffe, vous pouvez essayer d’attendre et voir si iOS 13.7 le résout. Avec l’arrivée d’iOS 14 dans quelques semaines, la sortie publique d’iOS 13.7 ne devrait pas être trop loin d’ici.

Contacter l’assistance Apple

Si l’effacement et la restauration de votre iPhone n’ont pas résolu le problème de surchauffe d’iOS 13.6.1, vous devrez peut-être contacter l’assistance Apple. Le problème vient peut-être de la batterie elle-même et vous devrez peut-être la remplacer.

Comment contacter l’assistance Apple pour votre iPhone, iPad, Mac ou Apple Watch

Des questions?

Au départ, j’ai seulement remarqué que la batterie de mon iPhone ne se chargeait pas à 100%, mais j’ai ensuite réalisé que mon iPhone 11 Pro semblait surchauffer et épuiser rapidement la batterie, ce qu’il n’avait jamais fait avant iOS 13.6.1. Après avoir cherché pendant des heures, j’ai finalement trouvé ce fil dans les forums de la communauté de support Apple et j’ai découvert que je n’étais pas seul avec le problème.

Ce sont les mesures que d’autres ont également prises pour se débarrasser du problème, alors j’espère que cela fonctionne pour vous aussi. Vous avez des questions ou avez besoin d’aide supplémentaire? Déposez-les dans les commentaires et nous ferons de notre mieux pour vous aider!

