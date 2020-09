Dans les articles à la une de cette semaine: iOS 13.7 est sorti avec les nouvelles fonctionnalités de notification d’exposition COVID-19, la division des actions d’Apple, les rumeurs Apple Watch et Apple TV, et plus encore. Poursuivez votre lecture pour découvrir toutes les meilleures histoires de cette semaine.

Mardi, Apple a officiellement publié iOS 13.7 au public, apportant une nouvelle plate-forme Exposure Notifications Express pour COVID-19. Il s’agit de la deuxième phase des efforts entre Apple et Google pour développer une plate-forme complète de suivi COVID-19 pour les utilisateurs d’iPhone et d’Android.

Apple et Google assument beaucoup plus la responsabilité du système COVID-19 Exposure Notifications Express que l’API et la solution d’application tierce. Les entreprises affirment qu’elles utiliseront les informations fournies par les autorités de santé publique pour proposer un système de notification d’exposition pleinement opérationnel pour le compte de l’autorité de santé publique directement intégré dans iOS 13.7.

Apprenez-en plus sur la nouvelle plate-forme Exposure Notification Express dans notre couverture complète ici.

Dans d’autres nouvelles cette semaine, un rapport sur la chaîne d’approvisionnement a suggéré que le MacBook 12 pouces ferait un retour cette année sous la forme d’une machine Apple Silicon. Le MacBook 12 pouces alimenté par Intel a été abandonné il y a un peu plus d’un an. Ce qui est remarquable ici, c’est l’affirmation selon laquelle la machine alimentée par A14X Bionic pourrait avoir une autonomie de batterie comprise entre 15 et 20 heures.

En outre, un rapport Bloomberg cette semaine a indiqué qu’Apple pourrait sortir une nouvelle télécommande Apple TV et Siri avant la fin de l’année. On dit que l’Apple TV dispose d’un processeur plus rapide pour des performances de jeu améliorées, tandis que la télécommande Siri pourrait inclure le support Find My pour le localiser en cas de perte.

Bloomberg a également déclaré qu’Apple avait deux nouveaux modèles d’Apple Watch en magasin pour cette année: une mise à niveau haut de gamme vers l’Apple Watch Series 5 et un nouveau successeur d’Apple Watch Series 3 ciblant le bas de gamme. Le modèle moins cher adopterait probablement certaines des fonctionnalités des séries 4 et 5, tandis que la série 6 haut de gamme devrait comporter un capteur d’oxygène dans le sang, entre autres changements.

Enfin, l’action d’Apple a officiellement divisé 4 pour 1 cette semaine. Alors qu’historiquement, AAPL a connu une augmentation moyenne de 10,4% 12 mois après ses fractionnements d’actions, plusieurs facteurs pourraient suggérer des gains plus forts que la moyenne pour les actions Apple cette fois-ci. Vous pouvez en apprendre davantage ici.

