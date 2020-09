Apple a déployé mardi iOS 13.7 et iPadOS 13.7 pour iPhone et iPad.

iOS 13.7 ajoute un nouveau système Exposure Notifications Express, qui permet aux utilisateurs d’activer la fonction directement à partir de l’application Paramètres sur leur iPhone.

Il s’agit peut-être de la dernière mise à jour numérotée d’iOS 13 avant le lancement d’iOS 14 cet automne.

Après avoir semé une version bêta de la mise à jour la semaine dernière, Apple a finalement déployé iOS 13.7 à tous les utilisateurs d’iPhone éligibles mardi, apportant Exposure Notifications Express au grand public. Ce nouveau système permet aux utilisateurs d’iPhone d’accepter le suivi des contacts sans avoir besoin d’une application distincte, bien que les applications déjà publiées fonctionneront toujours. Apple et Google affirment que 25 États envisagent d’utiliser le système, qui couvrirait 55% de la population et pourrait être un outil important à l’automne si le taux d’infection au COVID-19 recommençait à augmenter.

Selon les notes de version d’Apple, iOS 13.7 ajoute également de tout nouveaux autocollants Memoji et la possibilité de partager des dossiers iCloud Drive à partir de l’application Fichiers, en plus d’un certain nombre de corrections de bogues et d’améliorations.

Apple et Google ont partagé la déclaration suivante concernant la version iOS 13.7:

Dans le cadre de la prochaine étape de notre travail avec les autorités de santé publique sur les notifications d’exposition, nous leur permettons d’utiliser plus facilement et plus rapidement le système de notifications d’exposition sans avoir à créer et à maintenir une application. Exposure Notifications Express offre une autre option aux autorités de santé publique pour compléter leurs opérations existantes de recherche des contacts avec la technologie sans compromettre les principes fondamentaux du projet en matière de confidentialité et de sécurité des utilisateurs. Les applications existantes utilisant l’API de notification d’exposition seront compatibles avec Exposure Notifications Express, et nous nous engageons à soutenir les autorités de santé publique qui ont déployé ou sont en train de créer des applications personnalisées.

Si vous vous demandez si votre appareil est compatible avec iOS 13.7 ou iPadOS 13.7, nous avons rassemblé ci-dessous une liste complète contenant tous les appareils compatibles. Si votre appareil y est, vous êtes prêt à:

iPhone 11

iPhone 11 Pro

iPhone 11 Pro Max

iPhone XS

iPhone XS Max

iPhone XR

iPhone X

iPhone 8

iPhone 8 Plus

iPhone 7

iPhone 7 Plus

iPhone 6s

iPhone 6s Plus

iPhone SE (1ère génération)

iPhone SE (2e génération)

iPod touch (7e génération)

iPad Pro 12,9 pouces (4e génération)

iPad Pro 11 pouces (2e génération)

iPad Pro 12,9 pouces (3e génération)

iPad Pro 11 pouces (1re génération)

iPad Pro 12,9 pouces (2e génération)

iPad Pro 12,9 pouces (1re génération)

iPad Pro 10,5 pouces

iPad Pro 9,7 pouces

iPad (7e génération)

iPad (6e génération)

iPad (5e génération)

iPad mini (5e génération)

iPad mini 4

iPad Air (3e génération)

iPad Air 2

Comme vous le savez certainement, l’installation d’une nouvelle mise à jour iOS ou iPadOS sur votre iPhone, iPad ou iPod touch ne pourrait pas être plus simple. Naviguez simplement vers Paramètres > Général > Mise à jour logicielle puis appuyez sur «Télécharger et installer» au bas de cette page. Si vous le souhaitez, vous pouvez également installer la mise à jour via iTunes en connectant votre appareil iOS à un ordinateur. Quelle que soit la méthode que vous choisissez, assurez-vous simplement de sauvegarder votre appareil avant d’installer la mise à jour.

