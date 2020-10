Apple iOS 14.1 a été lancé il y a quelques jours pour tous les appareils compatibles avec le système iOS 13. Cela inclut une large gamme de mobiles Apple, puisque le système d’exploitation est compatible avec tous les modèles de l’iPhone 6s de 2015 au nouvel iPhone 12 Si vous possédez l’un de ces modèles, vous devriez déjà avoir ignoré la notification de mise à jour.

Mais si ce n’est pas le cas, voici comment vous pouvez le rechercher manuellement:

1- Branchez l’appareil et connectez-le à Internet via Wi-Fi.

2- Aller à Paramètres> Général , puis appuyez sur Mise à jour logicielle.

3- Appuyez sur Télécharger et installer.

4- Si un message apparaît demandant de supprimer temporairement des applications car le logiciel a besoin de plus d’espace pour la mise à jour, cliquez sur Continuer ou Annuler. Plus tard, iOS ou iPadOS réinstallera les applications qui ont été supprimées pour faciliter le processus.

5- Pour mettre à jour maintenant, appuyez surà installer. Ou vous pouvez appuyer sur Plus tard et choisissez Installez ce soir ou souvenez-vous plus tard. Si vous appuyez sur Installer ce soir, tout ce que vous avez à faire est de brancher l’appareil sur une prise de courant avant de vous coucher. Votre appareil se mettra à jour automatiquement pendant la nuit.

6- S’il vous demande, jeEntrez votre code d’accès.

Quelles améliorations et nouvelles apporte iOS 14.1 et quels bogues corrige-t-il

Lisez et modifiez des vidéos HDR 10 bits dans l’application Photos sur iPhone 8 et versions ultérieures. Corrige un problème où certains widgets, dossiers et icônes apparaissaient petits sur l’écran d’accueil. Résout un problème qui entraînait la suppression des applications des dossiers lors du glissement de widgets sur l’écran d’accueil. Corrige un problème dans l’application Mail qui entraînait l’envoi de certains e-mails à partir du mauvais alias. Résout un problème qui empêchait les informations de région d’être vues lors des appels entrants. Corrige un problème sur certains appareils où lors de la sélection du mode d’affichage du zoom et d’un code alphanumérique, le bouton d’appel d’urgence sur l’écran verrouillé chevauchait le champ de texte. Résout un problème qui empêchait parfois certains utilisateurs de télécharger ou d’ajouter des chansons à leurs bibliothèques lors de l’affichage d’un album ou d’une liste de lecture. Résout un problème qui empêchait les zéros d’apparaître dans l’application Calculatrice. Résout un problème où la résolution des vidéos en streaming était temporairement réduite au début de la lecture. Résout un problème qui empêchait certains utilisateurs de configurer l’Apple Watch d’un membre de la famille. Résout un problème qui a amené l’application Apple Watch à afficher des informations incorrectes sur le matériau du boîtier de l’Apple Watch. Résout un problème dans l’application Fichiers qui a amené certains fournisseurs de services cloud gérés par des solutions MDM à afficher de manière incorrecte certains contenus comme indisponibles. Améliore la compatibilité avec les points d’accès sans fil Ubiquiti.