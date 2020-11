iOS 14 est déjà le cadeau de tous les iPhone compatibles dans le monde. La société de Cupertino a fait un excellent travail avec le nouveau système d’exploitation et c’est un fait qu’elle essaie d’apporter des améliorations pour le rendre plus stable et plus sûr. Mais parfois, des problèmes surviennent qui nécessitent une attention urgente comme le bug qui a mis un petit écran de verrouillage supplémentaire pour le terminal. Heureusement, ce ne sera plus un problème.

Correction d’un problème de verrouillage d’écran sur iPhone mini

Apple a fait un pas important cette année en présentant son nouvel iPhone 12. La firme a continué avec la triple version qui se divise en standard, Pro et Pro Max, chacun plus puissant. Mais cette année, il a montré un mini modèle, un peu plus abordable mais avec suffisamment de puissance pour être considéré au-dessus de l’iPhone SE 2020 que nous avons vu plus tôt dans l’année.

Enfin, la longue attente pour beaucoup a été réduite à vendredi dernier lorsque les premières unités du petit terminal sont arrivées. Ce à quoi les nouveaux utilisateurs ne s’attendaient pas, c’était un petit problème d’écran de verrouillage. Le problème était que le mobile ne répondait pas aux gestes de l’utilisateur, ce qui rendait impossible de le déverrouiller en faisant glisser l’écran ou même en activant l’appareil photo ou la lampe de poche. Bien sûr, c’était une erreur.

Autres problèmes résolus dans iOS 14

Selon The Verge dans ses lignes, l’erreur de l’écran de verrouillage sur l’iPhone 12 Mini n’a pas été la seule. Il est vrai que toutes les unités n’ont pas présenté l’échec, mais la vérité est que la pomme mordue en a profité pour résoudre d’autres problèmes connus. Plus précisément, lL’amélioration corrige un bogue qui empêchait certains messages d’être reçus. L’expérience audio est également améliorée car certains sons ne jouaient pas correctement.

Comme vous pouvez l’imaginer, la nouvelle version d’iOS 14.2.1 il est désormais disponible pour tous les utilisateurs. Vous le trouverez dans la section Général> Mise à jour du logiciel, où la nouvelle version correspondante apparaîtra pour le téléchargement et vous n’aurez qu’à donner le feu vert pour commencer le téléchargement, puis procéder à l’installation de ces 171 Mo, ce que cette petite mais nécessaire correction pour beaucoup occupe.