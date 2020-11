Apple ne s’arrête pas avec son nouveau système d’exploitation pour ses téléphones mobiles iPhone, et si il y a quelques semaines nous avons reçu iOS 14.1, aujourd’hui la prochaine version du système d’exploitation Apple, iOS 14.2, fait de même, qui est désormais disponible en téléchargement sur tous les iPhone compatibles. avec le dernier système pour les mobiles Apple.

Comment mettre à jour vers iOS 14.2

Quoi Les mobiles iPhone sont compatibles avec iOS 14.2? En gros, tous les modèles de iPhone 6s de 2015 au nouvel iPhone 12. Si vous possédez l’un de ces modèles, vous devriez déjà avoir ignoré la notification de mise à jour. Mais si ce n’est pas le cas, voici comment vous pouvez le rechercher manuellement:

Branchez l’appareil et connectez-le à Internet via Wi-Fi. Aller à Paramètres> Général , puis appuyez sur Mise à jour logicielle.

presse Télécharger et installer.

Si vous recevez un message vous demandant de supprimer temporairement des applications car le logiciel a besoin de plus d’espace pour la mise à jour, appuyez sur Continuer ou Annuler. Plus tard, iOS ou iPadOS réinstalleront les applications qui ont été supprimées pour faciliter le processus. Pour mettre à jour maintenant, appuyez surà installer. Ou vous pouvez appuyer sur Plus tard et choisissez Installez ce soir ou souvenez-vous plus tard. Si vous appuyez sur Installer ce soir, tout ce que vous avez à faire est de brancher l’appareil sur une prise de courant avant de vous coucher. Votre appareil se mettra à jour automatiquement pendant la nuit.

S’il te demande, jeEntrez votre code d’accès.

Les améliorations et les nouvelles apportent iOS 14.2

Avec iOS 14.2, si vous avez un iPhone 12 Pro ou 12 Pro Max, vous pouvez utiliser la nouvelle fonction de détecteur de distance, qui utilise le capteur LiDAR de l’appareil photo pour déterminer à quelle distance une personne se trouve à l’aide de l’application Loupe native d’Apple. Mais il y a plus. Voici toutes les actualités:

Plus de 100 nouveaux emojis animaux, nourriture, visages, objets ménagers, instruments de musique et émojis de genre inclusif, entre autres.8 nouveaux fonds d’écran avec des versions pour le mode clair et pour le mode sombre.La loupe peut détecter les personnes qui se trouvent à proximité et montrer à quelle distance elles se trouvent grâce au Capteur LiDAR intégré à l’iPhone 12 Pro et l’iPhone 12 Pro Max.Compatibilité avec l’étui en cuir iPhone 12 avec MagSafe.Il a charge optimisée de la batterie pour les AirPods réduire la durée de charge complète des écouteurs pour ralentir la décharge de la batterie. recevoir des notifications de niveau audio casque lorsque le son est à un niveau qui peut endommager votre audition. nouveaux contrôles AirPlay pour diffuser le contenu diffusé dans toute la maison. fonction d’interphone du HomePod et du HomePod mini avec iPhone, iPad, Apple Watch, AirPods et CarPlay. connectez le HomePod à une Apple TV 4K pour profiter d’un son stéréo surround et de l’audio Dolby Atmos.Les utilisateurs ont la possibilité de fournir des statistiques sur les notifications d’exposition aux autorités de santé publique collaboratrices.

Bogues et problèmes corrigés par iOS 14.2

Les applications peuvent apparaître dans le désordre dans la station d’accueil de l’écran d’accueil. L’ouverture de l’appareil photo peut faire apparaître le viseur noir. La saisie du code sur le clavier de l’écran de verrouillage peut empêcher la reconnaissance de certaines frappes. Lors de la configuration des rappels, une heure par défaut peut apparaître au-delà du passé. Le widget Photos peut ne pas afficher de contenu. Le widget Météo peut afficher la température maximale en degrés Celsius lorsque l’appareil est configuré pour utiliser des degrés Fahrenheit. Description du graphique de précipitations dans la prochaine L’heure dans l’application Météo peut ne pas indiquer correctement quand la pluie s’est arrêtée. Les enregistrements de mémos vocaux s’arrêtaient lors de la réception d’un appel. L’écran peut devenir noir lors de la lecture de vidéos Netflix. Lors de l’ouverture de l’application Apple Watch, elle peut se fermer Les traces GPS de certains utilisateurs pour les entraînements ou les données de santé n’ont pas pu être synchronisées entre Apple Watch et iPhone. Le panneau CarPlay n’affichait pas correctement le libellé «Non lu» lors de la lecture audio. Certains appareils pouvaient ne pas se recharger sans fil. Les notifications d’exposition étaient désactivées lors de la restauration de l’iPhone à partir d’une sauvegarde iCloud ou du transfert de données vers un nouvel iPhone utilisant la fonction de migration iPhone.