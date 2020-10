Il y a ceux qui ne craignent pas de tourner des pages et des pages d’applications téléchargées sur leur mobile. Mais il y a aussi des utilisateurs qui aimeraient avoir leur interface utilisateur plus claire sans avoir à recourir à la désinstallation des applications. Si vous avez un iPhone avec iOS 14, vous pouvez masquer les applications et les pages de cette manière sans les supprimer. On le fait comme ça:

Comment masquer les pages d’application dans iOS 14

Faites un appui long sur une zone vide de l’écran démarrage de l’appareil, ou à tout page d’application (Vous pouvez également appuyer et maintenir une application et la maintenir ou choisir “Modifier l’écran d’accueil”) En mode édition, appuyez sur l’icône en pointillé allongé page de l’application en bas au milieu de l’écran

Décochez les pages de l’application que vous souhaitez masquer Appuyez sur Fait dans le coin supérieur droit. Tu peux afficher les pages de votre application à tout moment en suivant ces étapes a l’inverse

Une fois que vous avez masqué les pages de l’application, vVous verrez une alerte indiquant que les nouveaux téléchargements apparaîtront dans la section Récents ajoutés de la bibliothèque d’applications. Pour le moment, la valeur par défaut est que les nouveaux téléchargements d’applications apparaissent également sur votre écran d’accueil / page d’application, mais vous pouvez le modifier dans l’application Paramètres.

Masquer les nouvelles applications téléchargées

Si vous souhaitez que les nouveaux téléchargements apparaissent uniquement dans la bibliothèque d’applications iPhone et non sur l’écran d’accueil ou sur la page de l’application, procédez comme suit. Il existe également une option pour obtenir un badge de notification pour “Afficher dans la bibliothèque d’applications” si vous souhaitez recevoir des rappels et un raccourci:

Ouvrir les paramètres

appuie sur le écran de démarrage

En haut où il est dit Téléchargements de nouvelles applications, choisir Juste la bibliothèque d’applications