Que nous ayons un mobile Android ou un iPhone, vous aurez pu vérifier à quelle fréquence nous recevons mises à jour du système. Dans le cas d’Apple, la vérité est que nous avons l’habitude de mettre à jour les versions logicielles de l’iPhone une fois par an. Dans les prochains mois, la nouvelle version d’iOS arrivera et cela signifie qu’au cours des dernières semaines et jours, certaines de ses améliorations et fonctions ont été filtrées. Maintenant, comme à chaque fois qu’une mise à jour de ce type arrive, il y a certains Modèles d’iPhone qui tomberont au bord du chemin et ils ne recevront pas une telle mise à jour.

Un rapport publié par un média français spécialisé dans les appareils et systèmes Apple a révélé les modèles de téléphones qui ne recevront plus la nouvelle version d’iOS, c’est-à-dire les modèles non compatible avec iOS 15.

Cela signifie qu’ils cesseront de recevoir la nouvelle version du système d’exploitation d’Apple, avec tout ce que cela implique. Autrement dit, ils n’auront pas accès aux nouvelles fonctions et améliorations avec lesquelles la nouvelle version arrivera, ce qui devrait arriver milieu de l’annéeou, au cours du mois de juin environ.

Modèles d’iPhone et d’iPad qui n’obtiendront pas iOS 15

Les modèles qui ne seront pas compatibles avec iOS 15 sont ceux qui ont un processeur inférieur à l’A10 d’Apple. Cela signifie que les modèles d’il y a 5 ou 6 ans ne recevraient plus cette mise à jour. Compte tenu de cela, nous dirions que le iPhone 6s, iPhone 6s Plus et le premier iPhone SE, les modèles sortis respectivement en 2015 et 2016, ne seront pas compatibles avec iOS 15 car ils ont la puce A9.

Et c’est que tout indique que l’exigence de garantir des performances adéquates pour le streaming, les jeux vidéo et l’interface en général de la nouvelle version du système d’exploitation d’Apple, il faudrait que l’appareil soit équipé de la puce Apple A10.

En plus des modèles d’iPhone mentionnés ci-dessus, iPhone 6, iPhone 6s Plus et iPhone SE à partir de 2016, cela affecte également d’autres appareils de la société, les iPads. Dans ce cas, les trois modèles qui seraient laissés sans la mise à jour seraient les iPad Mini 4, iPad Air 2 et iPad 5, puisqu’ils ont respectivement une puce A8, A8X et A9.

Bien que la source qui a publié cette liste soit assez fiable, si vous possédez l’un de ces modèles d’iPhone ou d’iPad, elle convient toujours un peu d’espoir pour recevoir iOS 15 jusqu’à ce que cela soit officiellement confirmé par Apple.