L’opérateur ios a décidé de réorienter son offre combinée fibre et mobile en octobre dernier, en remplaçant les anciens tarifs par une offre plus en phase avec la lutte low cost qui se déroule dans le secteur. En principe, il a révélé un seul convergent pour 30 euros et maintenant ios complète son portfolio avec deux nouvelles propositions.

Au total, il existe trois tarifs pour 30, 35 et 39 euros, dans lesquels en plus d’augmenter la vitesse de la fibre à chaque saut, les concerts inclus dans la ligne mobile sont également augmentés. Une structure similaire à la précédente, mais qui suppose jusqu’à 16 euros d’économies par mois.

Concrètement, à la combinaison déjà connue de 100 Mbps fibre et mobile avec 5 Go pour 30 euros, la possibilité de contracter la fibre à 300 Mbps et mobile avec 10 Go pour 35 euros, tandis qu’à partir du 15 novembre prochain, l’option la plus complète sera ajoutée, avec la fibre à 500 Mbps et 15 Go pour 39 euros.

Le service n’inclut pas de ligne fixe, il est proposé via une couverture Orange directe et a un séjour de 12 mois. Dans la section mobile, il inclut les appels illimités et vous permet de contracter lignes mobiles supplémentaires avec 10 Go pour 8 euros, avec 5 Go pour 6 euros ou avec 3 Go pour 4 euros.

Comparé au reste des offres bon marché du marché, pour des prix similaires, ios comprend moins de concerts dans la ligne mobile que ses concurrents, mais en retour, le la vitesse de la fibre est plus rapide.

Tous les détails du combo fibre et mobile iOS

