Au cours des dernières semaines et pour clôturer 2020, plusieurs MVNO sont partis peaufiner vos tarifs mobiles, certains comme Lowi, Simyo, finetwork ou SUOP montrent leurs améliorations, tandis que d’autres opérateurs comme Virgin, Xenet, Oniti ou Lemmon sont plus discret dans l’application des améliorations, bien que nous continuions également à les collecter dans Engadget Mobile.

Le dernier MVNO qui applique discrètement des améliorations à ses tarifs est ios, virtuel avec couverture Orange pour la fibre et le mobile. L’opérateur a augmenté de gigaoctets et a baissé les prix dans leurs tarifs contractuels, correspondant aux conditions de certains des meilleurs tarifs du marché.

Parmi les tarifs avec minutes illimitées, ios fait partie de 5 Go pour 7 euros, que nous avons vu dans Digi; 10 Go pour 9 euros, qui sont 1 euro moins chers que les offres Digi, Amena ou finetwork; 15 Go pour 12 euros, que nous voyons également dans Lowi; 20 Go pour 15 euros, que l’on retrouve dans MásMóvil, Simyo, Digi, Amena, finetwork, lemmon; et 30 Go pour 20 euros, que nous voyons dans Pepephone, Lowi, finetwork ou SUOP.

Le reste des tarifs mobiles sans minutes illimitées reste inchangé, en deux tarifs pour 5 euros, un avec 3 Go et 300 minutes, et un autre avec 4 Go sans appels. La offre complète de tarifs ios contractuels est résumé dans le tableau suivant:

Fibre iOS, maintenant à partir de 24,90 euros

ios a aussi réduit le prix d’accès à la fibre de 3 euros par mois, alors maintenant le 100 Mbps symétrique est disponible pour 24,90 euros. Le reste des vitesses reste inchangé, à 300 Mbps pour 29,90 euros et à 500 Mbps symétriques pour 31,90 euros. Dans tous les cas, sans CGNAT, et avec permanence optionnelle pouvoir choisir entre une inscription gratuite et un engagement de 12 mois, ou sans permanence avec un coût d’inscription de 50 euros.

Dans les combiné fibre et mobileLes retouches ont été plus esthétiques, abaissant les frais mensuels de 10 centimes, mais pour le moment les conditions sont maintenues telles qu’elles étaient proposées.

