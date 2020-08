Le différend entre Apple et Epic Games a continué de faire l’actualité cette semaine, mais nous avons également constaté une fuite intéressante selon laquelle un prochain iPad Air remanié intégrera Touch ID dans le bouton d’alimentation.

Parmi les autres nouvelles de cette semaine, citons une nouvelle version bêta d’iOS 14 avec quelques modifications supplémentaires alors qu’Apple commence à finaliser les choses et à resserrer les cycles de sortie de la version bêta, plus de rumeurs sur l’iPhone 12, un gros jour de paie pour Tim Cook et nos réflexions sur le dernier Galaxy Note20 de Samsung et quelles fonctionnalités nous aimerions voir Apple adopter dans les futurs iPhones.

Lisez ci-dessous pour plus de détails sur ces histoires et plus de la semaine dernière!

Le manuel présumé de l’iPad Air 4 présente l’affichage tout écran, l’USB-C et le Touch ID intégré au bouton d’alimentation

Si l’on en croit les photos d’un manuel divulgué, le prochain iPad Air pourrait présenter un design à cadre mince comme l’iPad Pro, mais avec un bouton d’alimentation Touch ID plutôt que Face ID pour déverrouiller l’appareil. Le prochain iPad Air pourrait également avoir un port USB-C comme les récents modèles d’iPad Pro.

Bien que ces photos puissent certainement être retouchées, il n’y a aucun signe évident qu’elles ont été truquées. La rumeur concorde également avec la prédiction de l’analyste réputé Ming-Chi Kuo selon laquelle Apple prévoit de sortir un nouvel iPhone SE avec un bouton d’alimentation Touch ID au premier semestre 2021.

Le timing reste un point d’interrogation. Apple a déposé une longue liste de modèles d’iPad et d’Apple Watch inédits dans une base de données eurasienne cette semaine, signalant que de nouveaux appareils sont à l’horizon, mais les rumeurs ont été contradictoires quant à savoir si l’iPad Air 4 sera un produit de l’automne 2020 ou du printemps 2021.

Selon Jon Prosser, Apple prévoit d’introduire au moins quelques nouveaux modèles d’iPad et d’Apple Watch via un communiqué de presse en septembre, suivi de nouveaux iPhones lors d’un événement (vraisemblablement virtuel) en octobre.

Apple a actualisé l’iPad Air pour la dernière fois en mars 2019.

Juge aux côtés d’Apple sur Fortnite, Epic sur Unreal Engine

La juge de district américaine Yvonne Gonzalez Rogers a décidé cette semaine de ne pas forcer Apple à remettre Fortnite sur l’App Store, mais elle a accordé une ordonnance d’interdiction temporaire qui empêche Apple de mettre fin à l’accès d’Epic Games aux comptes de développeurs liés à son moteur de jeu Unreal Engine. pour les développeurs. Une décision finale sur une injonction sera rendue en septembre.

Dans un communiqué, Apple a soutenu que « le problème d’Epic est entièrement auto-infligé », ajoutant que « souhaiterait la bienvenue à Fortnite sur iOS » si Epic soumettait à nouveau l’application sans option de paiement direct pour V-Bucks, ce qui viole les directives de l’App Store et c’est ce qui a déclenché cette bataille juridique.

Epic Games a confirmé que la nouvelle saison de Fortnite ne sera pas disponible pour les joueurs sur iPhone, iPad ou Mac pour le moment en raison de la procédure judiciaire, une décision qui empêche le jeu multiplateforme. Epic a également envoyé un e-mail aux utilisateurs de Fortnite sur les plates-formes d’Apple pour les alerter des problèmes, blâmant Apple pour la situation.

Epic restant réticent à supprimer l’option de paiement direct, Apple a donné suite à ses déclarations précédentes vendredi et a mis fin au compte développeur d’Epic lié à Fortnite, à la précédente franchise Infinity Blade et à d’autres titres. Pour les derniers développements dans ce cas, lisez notre chronologie Epic Games vs Apple.

Nouveautés d’iOS 14 bêta 6: paramètres audio spatiaux, écran de démarrage des cartes et plus

Cette semaine, Apple a lancé la sixième version bêta d’iOS 14 et d’iPadOS 14 aux développeurs à des fins de test, de mise à jour et d’affinage de certaines fonctionnalités.

Au fur et à mesure que la période de test bêta avance, les changements ont commencé à devenir plus petits et moins notables. La sixième version bêta comporte encore quelques modifications mineures et des ajouts de fonctionnalités à mentionner, notamment un nouveau commutateur à bascule pour une prochaine fonctionnalité Spatial Audio sur AirPods Pro.

Nous avons également partagé une liste de fonctionnalités cachées ou moins connues à découvrir dans iOS 14, accompagnée d’une vidéo.

Dans d’autres actualités logicielles, Apple a lancé la première version bêta d’iOS 13.7, qui introduit la possibilité d’activer les notifications d’exposition COVID-19 avant de télécharger une application prenant en charge la fonctionnalité. Les sixièmes bêtas de watchOS 7 et tvOS 14 ont également été mises à disposition cette semaine.

L’iPhone 12 Pro sera probablement livré avec un écran 60 Hz, mais un délai de lancement pour ajouter 120 Hz est possible

Les rumeurs continuent à entrer en conflit quant à savoir si les modèles iPhone 12 Pro seront lancés avec un écran « ProMotion » qui permettrait un taux de rafraîchissement variable jusqu’à 120Hz.

L’analyste de l’affichage Ross Young a déclaré cette semaine qu’il s’attend à ce que les modèles d’iPhone 12 restent limités à 60 Hz, mais il a ajouté que la société pourrait théoriquement reporter légèrement le lancement des appareils pour sécuriser les composants nécessaires à un écran « ProMotion » comme l’ont fait les récents modèles d’iPad Pro. .

Des captures d’écran qui fuient, si elles sont réelles, suggèrent qu’Apple a au moins exploré l’idée d’implémenter la prise en charge de 120 Hz sur les modèles iPhone 12 Pro.

Dans d’autres rumeurs sur l’iPhone 12, nous avons appris à quel point la puce A14 devrait être beaucoup plus rapide, que les appareils peuvent avoir une conception de carte de batterie plus simple et qu’Apple semble être prêt à expédier les appareils sans chargeur ni EarPods dans la boîte, laissant uniquement un câble Lightning vers USB-C.

Les meilleures fonctionnalités du nouveau Galaxy Note20 de Samsung que Apple devrait adopter

Plus tôt ce mois-ci, Samsung a présenté son nouveau smartphone phare Galaxy Note20, qui sera en concurrence avec les prochains modèles d’iPhone 12 d’Apple.

Nous allons faire une comparaison approfondie lors de la sortie de l’iPhone 12, mais pour l’instant, nous avons pensé jeter un coup d’œil au nouveau Galaxy Note20 pour mettre en évidence certaines de ses meilleures fonctionnalités qu’Apple devrait adopter.

Le PDG d’Apple, Tim Cook, vend 131,7 millions de dollars en actions Apple

Le PDG d’Apple, Tim Cook, a récemment reçu 560 000 actions Apple en récompense de son mandat de PDG et de la solide performance de l’entreprise sous sa direction par rapport au S&P 500.

Après avoir reçu le prix, Cook a vendu plus de 265000 de ces actions à des prix allant de 493,50 $ à 500,11 $, ce qui lui a rapporté environ 131,7 millions de dollars, selon les documents publiés par la SEC cette semaine.

Apple est devenue la première entreprise américaine à atteindre une valorisation de 2 billions de dollars ce mois-ci, et le cours de son action a également parfois dépassé la barre des 500 dollars. Apple a récemment annoncé un fractionnement d’actions par quatre pour un qui est entré en vigueur pour les actionnaires inscrits le 24 août, les négociations ajustées en fonction du fractionnement devant commencer le 31 août.

