Téléphones portables, jouets sexuels, consoles de jeux vidéo et chaussures de sport. Cela fait partie du Top 10 des plus recherchés d’Espagne en 2020 vous êtes sur le point de dire «au revoir». Une année au cours de laquelle le coronavirus et tout ce qu’il a apporté ont été les protagonistes. Et une année au cours de laquelle il est surprenant que les produits les plus demandés n’aient pas été des produits “ à la mode ” comme les masques – vous souvenez-vous quand ils étaient impossibles à obtenir en pharmacie? -, les gels hydroalcooliques ou le rôle des toilettes. Ils ont été l’iPhone et le Satisfyer.

iPhone 11 et le Satisfyer, rois de 2020

Le comparateur de prix en ligne idealo.es a préparé sa liste annuelle, qui reflète les goûts et les besoins des consommateurs espagnols au cours des 365 derniers jours. Et selon l’échelle CIS, il 23% des Espagnols ont augmenté leurs achats en ligne pendant la pandémie.

Ce 2020, el iPhone 11 est proclamé vainqueur absolu des recherches des Espagnols, suivi par Baskets Nike Blazer Mid ’77 VIntage, et la Console Nintendo Switch troisième sur le podium. En fait, les smartphones, les baskets et les consoles de jeux étaient déjà les produits vedettes du dernier Black Friday, et les données confirment qu’ils ont été les produits préférés des Espagnols au cours de l’année.

Les quatrième et cinquième places sont occupées par des produits qui n’ont jamais été dans le tableau le plus demandé: Produits de bricolage comme les perceuses et les scies sauteuses, probablement à cause de l’essor du DIY / «Do it yourself», et des petites réformes à domicile visant à améliorer certains aspects de la maison, où nous sommes confinés depuis 3 mois. Le reste du tableau est complété par d’autres produits technologiques tels que iPad ou Huawei Watch, ainsi qu’un autre classique comme les chaussures de course.

Le Satisfyer, parmi les plus demandés

En 2019, les vibrateurs ont triomphé, et plus précisément le célèbre “Satisfyer” – pas exactement un vibrateur, mais une ventouse de clitoris -, C’était le cadeau vedette à Noël et la troisième catégorie la plus demandée tout au long de l’année. Ce 2020 tombe de quelques places au numéro 7, mais reste dans le top 10 de l’année. Et il semble que ce sextoy soit consolidé comme un incontournable dans la liste des favoris des Espagnols, en particulier le modèle Pro 2.

Top 10 des produits les plus demandés 2020 iPhone 11Nike Blazer Mid’77 VIntageNintendo SwitchSierra Bosch Easy Cut 12Makita DF331iPad perceuse (2019) Satisfyer Pro 2 Next generationAsics Gel-Kayno 5 360Huawei Watch GT 2Teka FTM 240 frigo