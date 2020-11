La famille complète de iPhone 12 est là et comment ça se passe chaque année avec Manzana, la question est la même Le nouvel iPhone en vaut-il la peine? et surtout Qu’est-ce qui est bon? La version standard ou la version Pro est-elle meilleure? Et si c’est le Pro, le Pro normal ou le Pro Max? Et que diriez-vous de la Mini? Est-ce très mini? J’ai eu l’occasion de tester les quatre appareils ces derniers jours, et honnêtement, ils ont tous leurs propres caractéristiques qui les rendent uniques.

Peut-être que le plus grand avantage d’avoir autant d’options est précisément la possibilité de choisir le modèle qui convient le mieux à nos besoins, à nos activités et bien sûr à nos préférences personnelles. Et c’est que même si cela peut sembler une exagération, Aujourd’hui, notre téléphone est devenu une extension de notre vie personnelle, professionnelle et bien sûr sociale. Mais quelles sont les caractéristiques et les différences qui rendent chacun de ces téléphones unique? C’est une tâche difficile, mais quelqu’un devait le faire, donc si vous envisagez de changer de téléphone et que vous ne savez toujours pas lequel, cela vous aidera peut-être à prendre une meilleure décision.

Conception et résistance

Les quatre modèles d’iPhone 12 présentent un design légèrement plus carré et moins incurvé par rapport à leurs prédécesseurs, ce qui leur a valu des comparaisons avec le design de l’iPhone 5. Ces ajustements de bord permettent à chaque appareil d’être plus petit et en même temps plus léger sans sacrifier les qualités d’écran. En fait, les côtés ergonomiques rendent le téléphone beaucoup plus facile à saisir.

Tous les iPhone 12 sont conçus avec une couche protectrice de nano-cristaux en céramique appelée Bouclier en céramique ce qui en fait les téléphones les plus résistants jamais conçus. De plus, la nouvelle gamme d’iPhones intègre également le système magnétique MagSafe qui aide à améliorer la charge sans fil et permet l’utilisation d’accessoires magnétiques.

L’iPhone 12, l’iPhone 12 Pro, l’iPhone 12 Pro Max et l’iPhone 12 Mini sont équipés du processeur A14 Bionic, la puce la plus avancée jamais conçue par Apple. De plus, les quatre modèles sont compatibles avec les réseaux 5G, ce qui permet une vitesse de téléchargement plus rapide et qui se traduit par une meilleure qualité de lecture vidéo en streaming, une meilleure expérience dans les jeux vidéo en temps réel, et bien sûr la possibilité de jouer. Appels vidéo HD via FaceTime.

Les modèles Pro sont en acier inoxydable qui intègre un verre mat texturé à l’arrière, tandis que l’iPhone 12 et l’iPhone 12 Mini ont une structure en aluminium et un verre renforcé à l’arrière, ce qui les rend beaucoup plus lumineux. .

En termes de couleurs, l’iPhone 12 Mini et l’iPhone 12 sont disponibles en bleu, rouge, blanc, noir et vert. De son côté, les iPhone 12 Pro sont disponibles en argent, graphite, or et bleu pacifique.

écran

La plus grande différence entre chacun des quatre modèles d’iPhone 12 réside dans l’écran et non pas précisément dans la qualité de celui-ci, mais dans la taille, pour des raisons évidentes. Malgré sa taille, l’iPhone 12 Mini dispose d’un écran de 5,4 pouces, tandis que l’iPhone 12 et l’iPhone 12 Pro proposent des écrans de 6,1 pouces, la même taille d’écran que l’iPhone 11, mais avec une meilleure résolution. offrant 2532 × 1170 pixels et une densité de 46 dpi par rapport aux 1792 × 828 pixels et 326 dpi de l’iPhone 11.

Enfin, l’iPhone 112 Pro Max propose un écran de 6,7 pouces et la grande nouveauté de cette génération est que TOUS les écrans sont OLED, avec définition HDR, True Tone et avec touche de réponse haptique, en plus d’incorporer un revêtement oléophobe résistant aux les empreintes digitales, ce qui vous permet d’avoir un écran beaucoup plus net d’empreintes digitales.

Appareils photo

Uff! C’est là que les choses vont bien, non seulement à cause des caméras que chaque équipe intègre, mais à cause de ce que chacune d’elles est capable de réaliser lorsqu’elle est combinée avec la puce A14 Bionic d’Apple.

L’iPhone 12 et 12 Mini Ils disposent de deux appareils photo 12 mégapixels avec grand angle (ouverture ƒ / 1,6) et ultra grand angle (ouverture ƒ / 2,4 et champ de vision 120 °), zoom optique 2 x et zoom numérique jusqu’à x5 et la stabilisation optique de l’image. Ce système de caméra avancé fournit 27% de lumière en plus pour les photos et les vidéos avec moins de bruit dans des conditions de faible luminosité. Les deux téléphones ont le mode nuit à la fois dans les deux caméras arrière et dans la caméra avant, qui est de 12 mégapixels.

De son côté, l’iPhone 12 Pro et l’iPhone 12 Pro Max disposent d’un triple système de caméra: un capteur grand angle, ultra grand angle et téléobjectif, ce dernier fait la différence avec l’iPhone 12 et l’iPhone 12 Mini, puisqu’il permet d’obtenir un zoom optique 4x sans perte de qualité,

Les deux iPhone Pro disposent de trois capteurs: un grand angle, un ultra grand angle et un téléobjectif. Ce dernier, qui manque à l’iPhone 12 et à l’iPhone 12 Mini, permet de réaliser un zoom optique 4x (c’est-à-dire un zoom sans aucune perte de qualité).

Le téléobjectif est également de 12 mégapixels, avec des ouvertures de ƒ / 2 sur l’iPhone 12 Pro et de ƒ / 2,2 pour le Pro Max. Ce téléobjectif dispose également d’un zoom numérique jusqu’à x10 et un zoom optique x2, un zoom arrière optique x2 et la plage de zoom optique x4 susmentionnée sur l’iPhone 12 Pro; et jusqu’à un zoom numérique x12 et un zoom optique x2,5, une sortie x2 et une portée x5 sur l’iPhone 12 Pro Max.

À cela, il faut ajouter que les deux modèles Pro intègrent également un capteur LiDar de profondeur qui est utilisé pour effectuer des mesures de distance dans des environnements proches, améliorant l’expérience dans les applications de réalité augmentée, ainsi que pour améliorer les portraits dans lesquels ils se trouvent. brouille l’arrière-plan.

Combiné, ce système offre une plage de zoom optique 5x, ce qui en fait le meilleur système de caméra jamais vu sur les iPhones.

iPhone 12 ou iPhone 12 Pro: vidéo

En ce qui concerne la vidéo, les quatre modèles sont capables d’enregistrer des vidéos 4K à 24, 30 ou 60 images par seconde. Tous les quatre sont également capables d’enregistrer dans la norme Dolby Vision, mais alors que l’iPhone 12 et l’iPhone 12 Mini le font à 30 images par seconde, les modèles Pro le font jusqu’à 60 images par seconde, offrant une qualité cinématographique dans chacun. les vidéos que vous prenez. Comme si cela ne suffisait pas, ils disposent également d’un impressionnant système de stabilisation cinématique pour la vidéo 4k et d’une plage dynamique d’enregistrement étendue.

Bien que les avantages offerts par les appareils photo de l’iPhone 12 et 12 mini soient exactement les mêmes, lorsque nous parlons de l’iPhone 12 Pro et du 12 Pro Max, il y a quelques différences à noter, surtout si vous êtes un professionnel de la photo ou le vidéo.

Les principales différences qui font de l’iPhone 12 Pro Max le joyau de la couronne résident précisément dans l’appareil photo où il offre et une plus grande taille de pixels dans le grand angle, ce qui permet à plus de lumière d’entrer et améliore automatiquement la résolution et les détails. Des photos. Dans le même temps, la taille du 12 Pro Max permet au capteur de se déplacer pour une stabilisation optique de l’image, augmentant la stabilité lors de la prise de photos et de vidéos, réduisant le bruit dans des conditions de faible éclairage.

De son côté, le téléobjectif du Pro Max offre plus de zoom que l’iPhone 12 Pro, bien qu’il offre également une ouverture plus petite qui réduit la quantité de lumière qui pénètre dans le capteur, par rapport au Pro.

iPhone 12 ou iPhone 12 Pro: batterie

L’une des choses qui n’est pas beaucoup mentionnée sur les avantages de l’incorporation d’un processeur amélioré, tel que l’A14 Bionic, est l’optimisation qu’il fait de toutes les ressources, ce qui se traduit par une meilleure performance de notre batterie. Chacun des quatre modèles d’iPhone 12 améliore ses performances par rapport à ses prédécesseurs, en plus d’incorporer une charge sans fil avec des chargeurs MagSafe qui se connectent magnétiquement au téléphone.

Étant le plus petit téléphone, le Mini est celui qui offre la plus petite batterie, ce qui, selon Apple, permet la lecture vidéo jusqu’à 15 heures, le streaming vidéo jusqu’à 10 heures et la lecture audio jusqu’à 50 heures

Les iPhone 12 et 12 Pro offrent une lecture vidéo jusqu’à 17 heures, une diffusion vidéo en continu jusqu’à 11 heures et une lecture audio jusqu’à 65 heures.

De son côté, le 12 Pro Max, étant le plus gros appareil, offre également la plus grande autonomie avec jusqu’à 20 heures de lecture vidéo, jusqu’à 12 heures de streaming vidéo ou jusqu’à 80 heures de lecture audio.

Alors lequel achèteriez-vous?