Le prix de fabrication d’un appareil est toujours différent du prix de vente au client final. En règle générale, si fabriquer un smartphone coûte 300 euros, vous essayez de le vendre à 400-600 pour faire un profit, car si le prix de vente est supérieur au prix de fabrication, vous perdez de l’argent – par exemple Sony avec sa PlayStation 3, cette sortie avait un prix de fabrication plus élevé que le prix de détail.

Coût des matériaux

Les “ Bills of Materials ” (BoM) ou Cost of Materials sont la valeur des matières premières et autres matières moins importantes, qui sont utilisés dans le processus de production d’un objet. De cette manière, les matières peuvent être classées comme directes (matières premières) ou indirectes (matières restantes utilisées).

Le coût des matériaux utilisés est calculé en multipliant la quantité utilisée par le prix spécifique de chaque matériau. En utilisant cette méthode, les différents prix d’achat sont additionnés et cette somme est divisée par le nombre total d’achats pour déterminer le coût moyen par unité.

Combien vaut un iPhone 12

Si vous accédez au site Web d’Apple, l’iPhone 12 vaut officiellement 909 euros, mais combien ça coûte vraiment à faire? La société d’études de marché basée en Asie Counterpoint Research s’est posée cette question. Et aussi si fabriquer un iPhone 12 est plus cher que les autres terminaux Apple précédents. Le résultat de cette enquête est le suivant:

Selon le rapport Counterpoint, «Produire un smartphone iPhone 12 mmWave de 128 Go coûtera à Apple jusqu’à 431 dollars (352 euros), 26% de plus que l’iPhone 11“D’après la dernière analyse de la liste des matériaux et composants réalisée par le cabinet d’analystes. Malgré économie de plus de 27 $ (22 €) En raison de la conception simplifiée de RF, «le coût de la nomenclature du modèle à moins de 6 GHz pour les marchés étrangers a encore augmenté de 18%».

Le coût des matériaux mixtes pour l’iPhone 12 avec un flash NAND de 128 Go est de près de 415 $ (339 €), ce qui représente une augmentation de 21% sur son prédécesseur. Le processeur d’application 5G, la bande de base 5G, l’affichage et les composants RF «représentent les principaux domaines d’augmentation des coûts».

Les améliorations de l’A14 Bionic

La nouvelle génération de processeurs mobiles Apple, l’A14 Bionic, contient 11,8 milliards de transistors, 39% de plus que les 8 500 millions de A13. Cela offre une grande amélioration des performances dans certains aspects du terminal tels que le processeur, le GPU et le moteur neuronal. Mais étant donné le coût beaucoup plus élevé de ses matériaux – l’utilisation de composants de 5 nm coûte presque le double de 7 nm -, on estime que «seul le processeur d’application introduit une augmentation de coût de mPlus de 17 $ (13,8 €) ».

«Notre analyse suggère également que les composants de conception d’Apple, notamment l’A14, le PMIC, l’audio et la puce UWB, représentent plus de 16,7% du coût total de la BoM “, ou le coût des matériaux.

Le retour de Qualcomm

Le dernier lancement mobile d’Apple ramène également les aspects techniques de Qualcomm, dont les chipsets dominent le marché mobile Android de toutes les gammes. En plus de la bande de base SDX55M 5G, Qualcomm fournit également les émetteurs-récepteurs couplés et composants RF discrets pour les versions sous-6 GHz et mmWave.

Pour l’iPhone 12, “Qualcomm sera le deuxième fournisseur de composants électroniques après Samsung Electronics”, que nous évoquons également précisément à cause d’un détail: l’écran.

Panneaux OLED Samsung pour iPhone

Apple a mis à niveau l’affichage de ses modèles de base vers OLED, qui prend en charge une plage dynamique élevée et une luminosité de crête plus élevée. Du point de vue des coûts, le passage de l’écran LCD à l’OLED sur l’iPhone 12 est un énorme bond entraîne une augmentation des coûts de plus de 23 $ (18,7 €).

L’iPhone 12 a été équipé de plus de composants RF pour prendre en charge le spectre lié à la 5G. Le rapport de Counterpoint montre que l’augmentation des coûts combinés du sous-système RF est “d’environ 19 $” (15,5 €). Outre Qualcomm, les autres principaux fournisseurs de contenu sont Skyworks, MURATA et Avago.

Par conséquent, Apple a réussi à diversifier ses sources d’approvisionnement. Pour l’iPhone 12, les commandes de mémoire sont réparties entre les leaders de l’industrie, Samsung et KIOXIA (Toshiba) fournissant le flash NAND, et SK Hynix et Micron fournissant LPDDR4X. Les actions dans le contenu des caméras sont largement remportées par Sony, LG Innotek et Sharp. NXP et Broadcom continuent de fournir des solutions pour la connexion sans fil et le contrôle écran / tactile.

Cirrus Logic, Goertek, Knowles et AAC dominent la conception audio. TI et ST sont les principaux fournisseurs de circuits intégrés de gestion de l’alimentation et de la batterie. Apple a également étendu sa coopération avec ASE / USI, tirant parti de la technologie d’emballage System in Package (SiP) de ce dernier pour miniaturiser la conception.

Seuls les matériaux

Après avoir examiné l’analyse de Counterpoint, il y a une chose à noter: le prix du rapport de 431 $ pour fabriquer un iPhone 12 est strictement limité au coût des matériaux, et n’inclut pas tous les autres coûts de processus tels que les frais d’assemblage, d’emballage, de distribution ou de marketingNi les coûts de R&D d’Apple.

Par conséquent, à ces 431 $ par unité d’iPhone 12, nous devons ajouter des coûts inconnus, mais il est certainement curieux de voir comment Apple il dépense de plus en plus pour fabriquer ses terminaux.

En bout de ligne: le coût des supports mixtes pour l’iPhone 12 avec un flash NAND de 128 Go est de près de 415 $, une augmentation de 21% par rapport à l’iPhone 11.Dans l’iPhone 12, les composants de conception d’Apple, notamment l’A14 bionic, PMIC, audio et UWB, représentent plus de 16,7% du coût total de la BoM.Le passage de l’écran LCD à l’OLED sur l’iPhone 12 est un énorme bond en avant, entraînant une augmentation de plus de 23 $ de coût.La hausse des coûts est également due aux composants liés à la 5G, des composants tels que le modem 5G, l’émetteur-récepteur et le système frontal RF contribuant tous à une augmentation de 34 $.