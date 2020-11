Sont là Offres iPhones? Y a-t-il un moyen d’obtenir IPhones bon marché? Eh bien, une telle possibilité n’est pas une légende urbaine, mais uniquement pour les plus rapides. Si vous pensez à acheter un nouveau mobile, il est très probable que ce soit l’un des meilleurs moments de l’année pour retirer votre meilleur ami et en obtenir un nouveau. Sans surprise, ce n’est que la présentation des nouveaux iPhones et cela, inévitablement, implique toujours un baisse des prix des anciens modèles.

C’est déjà arrivé avec iphone 4 qui sont arrivés dans notre pays à un prix de 599 euros, mais cela a été ramené à 499 euros lorsque l’iPhone 4S est arrivé en 2011. Depuis lors, l’histoire ne s’est répétée qu’année après année.

Pour l’instant, le arrivée du nouvel iPhone n’a pas affecté le prix de ce qui précède, mais le tant attendu réduction. Sans surprise, les nouveaux modèles devraient être mis en vente à partir du 20 septembre. C’est alors que, sûrement, les précédents accuseront l’irruption des nouveaux sur le marché et ils deviendront beaucoup moins chers. Les experts estiment que descente ce sera autour de 13% et 17%. Il y a ceux qui assurent qu’on pourrait parler de 15%.

Au fait, si vous êtes intéressé par les nouveaux et que vous êtes un fan impatient du La technologie Apple, Vous serez intéressé de savoir qu’ils peuvent déjà être réservés au Apple Store, de sorte que le 20 septembre, quand ils seront mis en vente, il y en aura un avec votre nom qui vous attendra.

Dans tous les cas, si vous ne pouvez pas réprimer votre impatience et que vous devez mobile actuel, et cela ne vous dérange pas de ramener à la maison l’un des éléments déjà envisagés “Anciens mobiles”, les offres commencent à faire surface. Dans tous les cas, c’est une question de semaines avant anciens modèles De la marque ils descendent encore plus de prix Et c’est là que vous pouvez ramener à la maison le meilleur des maison de pomme encore prix assez tentant.

Principales actualités de l’iPhone 11 et de l’iPhone 11 Pro

L’événement de présentation prend des années avoir en suspens aux fidèles clientèle de cette marque. À tel point que l’acte, tenu dans le Théâtre Steve Jobs (un amphithéâtre situé dans les propres installations de l’entreprise), vous pourriez suivre en direct du même Site officiel d’Apple. Même Apple, à travers son Chaîne Youtube, diffusez l’événement en direct à ceux qui souhaitent se connecter de n’importe où dans le monde.

Sans aucun doute, l’entreprise de la pomme mordue sait très bien que nombre de ses clients attendent depuis des mois avec impatience le lancement de nouveaux produits De la marque. Cette fois, ils ont présenté un iPhone 11, un iPad et une montre intelligente.

Dans le cas spécifique du mobile, la société a présenté deux modèles: un iPhone 11 Pro et l’iPhone 11 Pro Max. Apple considère le iPhone 11 un modèle à bas prix. Parmi ses principales nouveautés, on trouve son nouveau système à double caméra couvrant un champ de vision plus large, un batterie capable de durer toute la journée et une Enregistrement video d’une qualité énorme qui n’a pas grand-chose à voir avec ce que l’on trouve habituellement dans la compétition.

A l’occasion du lancement de l’iPhone, nous avons également appris que ces nouveaux modèles offrent la authentification faciale qui, de l’avis d’Apple, est aujourd’hui le système plus sûr sur un smartphone. Ainsi, le Identité faciale de l’iPhone 11 vous permet de déverrouiller le terminal en ouvrant et en fermant simplement les yeux. Un moyen très simple de commencer la session Dans différentes applications, payez avec Apple Pay et accédez à nos différents comptes d’un simple coup d’œil.

Il offre également doble SIM avec eSIM. Qu’est-ce que c’est? Eh bien, cela vous permet simplement d’utiliser un numéro de téléphone pour le travail et un autre pour les appels personnels

Dans le cas où vous marchez dans la position de acheter un nouveau terminal du bloc, nous expliquons ci-dessous comment la situation est et où vous pouvez obtenir votre IPhone pas cher.

Offres sur les anciens iPhones

Apple iPhone 6s (32 Go) – Or rose

iPhone 6S, y a-t-il des offres? Oui!

UNE téléphone intelligent que grâce à son nouvelle couleur est devenu l’un des iPhones les plus demandés du moment. Si à ce moment-là vous l’avez jeté pour sa prix élevé et vous êtes resté avec le désir d’avoir pour votre plaisir personnel similaire bijou, maintenant c’est le moment.

Le téléphone est une véritable aubaine car il est passé de 407,00 euros à 259 euros aujourd’hui. Parmi les principales caractéristiques de l’iPhone, nous pouvons parler de ce qui suit:

Écran Retina HD de 4,7 pouces

Résistance à l’eau et à la poussière IP67 (vous pouvez l’immerger jusqu’à un mètre de profondeur pendant 30 minutes et prendre des photos sous-marines enviables).

Caméra 12MP et vidéo 4K

iPhone 7

iPhone 7: vous envisagez de renouveler le mobile?

Un autre des best-sellers de la marque qui brise les cœurs depuis longtemps et qui a beaucoup de qualités à remarquer:

Écran Retina 4,7 pouces HD

Résistance à l’eau et à la poussière IP67 (il est également possible de l’immerger jusqu’à un mètre de profondeur tant qu’il ne dépasse pas 30 minutes).

Caméra 12MP et vidéo 4K

Caméra FaceTime HD 7MP avec Retina Flash

Touch ID pour authentifier et utiliser Apple Pay en toute sécurité

Puce A10 Fusion

iPhone 7 Plus

iPhone 7 Plus, une belle opportunité de le mettre en vente

Nous l’avons trouvé également abaissé, car il est passé de 659 euros à 359 euros dans certains magasins. Prenez note de ses avantages:

Écran Retina HD de 5,5 pouces

Résistance à l’eau et à la poussière IP67 (et est submersible à une profondeur d’un mètre pendant 30 minutes maximum)

Double caméra 12MP avec stabilisation optique de l’image, mode Portrait et vidéo 4K

Caméra FaceTime HD 7MP avec Retina Flash

Touch ID pour authentifier et utiliser Apple Pay en toute sécurité

Puce A10 Fusion

ACHETEZ VOTRE IPHONE 7 PLUS SUR:

iPhone 8

iPhone 8, profitez de l’offre des magasins spécialisés

Modèle 64 Go ça coûte 689 euros et maintenant nous le trouvons au prix de 539. Si vous le voulez avec 256 Go, vous pouvez aussi bénéficier du prix, puisqu’il est passé de 859,00 € à 539,00 € dans certains magasins. C’est un économie de 320 euros. Quelles sont les raisons de vous gratter la poche? Eh bien, en plus de l’énorme qualité et durabilité des produits de pomme, nous en avons ici une bonne poignée:

Écran Retina HD de 4,7 pouces avec True Tone

Résistance IP67 à l’eau et à la poussière (jusqu’à une profondeur d’un mètre pendant 30 minutes maximum)

Caméra 12MP avec stabilisation optique de l’image et vidéo 4K

Caméra FaceTime HD 7MP avec Retina Flash

Touch ID pour authentifier et utiliser Apple Pay en toute sécurité

Puce A11 Bionic avec Neural Engine

Chargement sans fil (fonctionne avec les chargeurs Qi)

IOS 12 avec Memoji, Screen Time, raccourcis Siri et Group FaceTime

iPhone 8 plus

iPhone 8 Plus, pour renouveler le mobile a été dit

Nous sommes confrontés à un autre des iPhones qui nous donne la surprise et rréduisez considérablement vos prix. Une fois de plus, nous trouvons un bon offre sur les iPhones chez Phone House. Pas en vain, nous pouvons obtenir ce mobile pour 659 euros. Cela peut sembler une fortune, mais rappelez-vous qu’avant d’une valeur de 727 euros. Par conséquent, vous pouvez économiser 68 euros si vous l’achetez chez Phone House.

Concernant leur fonctionnalités, les voilà:

Écran Retina HD de 5,5 pouces avec True Tone Verre résistant à l’eau et à la poussière et conception en aluminium Double caméra 12MP avec stabilisation optique de l’image, mode Portrait, éclairage Portrait et vidéo 4K Caméra FaceTime HD 7MP avec flash RetinaTouch ID pour authentifier et utiliser Apple Pay en toute sécurité

ACHETEZ VOTRE IPHONE 8 PLUS EN:

Apple iPhone XS (512 Go) – Doré

iPhone XS, le voulez-vous en solde? Eh bien, vous l’avez

Il vient d’être détrôné, mais il nous semble toujours merveilleux. Vous finirez sûrement par être d’accord avec nous:

écran Super Retina HD 6,5 pouces avec authentification HDR et True Tone via ID de visage Chargement sans fil (fonctionne avec les chargeurs Qi)Conception en verre et en acier inoxydable (bien meilleur que l’aluminium des autres modèles

Bien sûr, le prix de cet iPhone n’est rien et c’est l’un des plus chers de la maison.

iPhone XR

iPhone XR, l’offre Apple que vous vouliez

Aussi en offre, il a baissé de 5% sur Amazon. Les raisons de l’aimer ne manqueront pas:

Écran Liquid Retina HD de 6,1 pouces avec authentification True Tone via Face ID verre et aluminium Appareil photo 12MP résistant à l’eau et à la poussière avec mode portrait, contrôle de la profondeur, éclairage de portrait, HDR intelligent et vidéo 4K jusqu’à 60 ips

* Tous les prix d’achat inclus dans cet article sont mis à jour au 13/09/2019.