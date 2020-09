À partir de fin septembre, lela dernière génération d’iPod Nano sera considérée comme «Vintage» par Apple. La confirmation vient directement d’Apple qui a informé les gars de MacRumors.

Le changement de statut est lié à la date de lancement de la septième et dernière génération d’iPod Nano. Ce lecteur de musique a en effet fermé la gamme de produits dédiés à la musique et, depuis septembre, atteindra les cinq ans qu’il n’est plus en vente sur la boutique officielle.

La dernière édition de l’iPhone Nano est sortie mi-2015 et aura exactement cinq ans en septembre. La première génération à la place fait ses débuts en 2005 et au fil du temps, la gamme de produits a fait son chemin dans le cœur des utilisateurs. Malgré les divers changements de conception et de fonctionnalité, toutes les variantes ont été appréciées et les ventes l’ont prouvé.

Apple est prêt à dire au revoir à l’iPod Nano et à le rendre « Vintage »

Selon les politiques internes d’Apple, tous les appareils qui ne sont pas disponibles à l’achat sur le magasin pendant une période allant de cinq à sept ans, sont indiqués comme « vintage ». Dès que vous passez sept ans, les appareils sont considérés comme « obsolètes ». Il s’agit évidemment d’un statut interne au sein de l’entreprise qui ne reflète pas la valeur émotionnelle pour les utilisateurs. De plus, dans certains cas, des produits obsolètes pourraient avoir une valeur économique exceptionnelle sur le marché de l’occasion.

Tant qu’un appareil a le statut « Vintage », peut bénéficier de l’assistance Apple officielle. Bien entendu, les réparations sont soumises à la disponibilité des pièces de rechange. Les produits obsolètes, en revanche, ne peuvent plus être officiellement réparés par la société Cupertino.