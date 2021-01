IQOO vient de rendre officiel l’IQOO 7, son premier mobile haut de gamme avec le Qualcomm Snapdragon 888, le dernier processeur de la société américaine pour le haut de gamme. Avec ce puissant processeur vient un système de charge rapide de 120 W, avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz.

C’est donc l’un des haut de gamme les plus ambitieux du marché bien que, pour le moment, IQOO continue de commercialiser ses appareils en Chine, sans aucune nouvelle qu’ils atteignent le territoire européen.

IQOO 7

DIMENSIONS ET POIDS

162,2 x 75,8 x 8,7 mm

209,5 g

ÉCRAN

6,62 pouces

AMOLED

20: 9

120 Hz

HDR10

PROCESSEUR

Qualcomm Snapdragon 888

MÉMOIRE INTERNE

128 Go UFS 3.1

256 Go UFS 2.1

MÉMOIRE RAM

8 Go LPDDR5

12 Go LPDDR5

TAMBOURS

4 000 mAh

Charge rapide 120W

CAMÉRA ARRIÈRE

48 MP

Téléobjectif 2x 13 MP

13 MP ultra grand angle

CAMÉRA FRONTALE

16 MP

LOGICIEL

Android 11

OriginOS

CONNECTIVITÉ

5G SA / NSA

WiFi 6

Bluetooth 5.2

USB C

PRIX

Environ 530 euros à changer

L’un des rivaux chinois à battre

L’IQOO 7 a atterri durement sur le territoire chinois. C’est le premier de la société avec le Snapdragon 888, la proposition de Qualcomm pour ce haut de gamme de 2021. Vers ce processeur Accompagnant les configurations jusqu’à 12 Go et 256 Go de mémoire, avec les technologies UFS 3.1 et LPDDR5, respectivement.

Avec ce processeur vient une batterie à charge rapide de 120 W, un chiffre spectaculaire qui, selon la marque, permet à l’appareil d’être complètement chargé en 15 minutes. De la même manière, si on ne veut pas autant de puissance, le terminal est compatible avec une charge rapide de 65W, ce qui reste spectaculaire.

L’écran IQOO 7 a un taux de rafraîchissement de 120 W, la technologie AMOLED, une réponse tactile de 300 Hz et une compatibilité HDR10.

Au niveau de l’écran, nous avons la technologie AMOLED, une résolution Full HD + et 120 Hz pour le panneau de 6,62 pouces. Prend en charge HDR10, et a un rapport d’aspect 20: 9, assez allongé. La réponse tactile est de 300 Hz, la latence du panneau doit donc être plus que correcte. IQOO promet une utilisation frontale de 91,4%, bien que le bas du menton soit proéminent.

Enfin, notez que le terminal brille dans la connectivité. Il a 5G à la fois SA et NSA, Bluetooth 5.2 et WiFi 6, il ne manque donc pratiquement rien dans cette section.

Trois caméras avec les bons capteurs

IQOO n’a pas opté pour des objectifs macro ou de profondeur pour son produit phare. Dans ce cas, il a un appareil photo principal de 48 mégapixels, un téléobjectif de 13 mégapixels et un ultra-grand angle, également 13 mégapixels.

La caméra est capable d’atteindre jusqu’à 20x numériquement et, par rapport à la caméra frontale a une résolution de 16 mégapixels, sans capteur secondaire.

IQOO 7 versions et prix

L’IQOO 7 a été lancé en Chine au prix de 533 euros à l’échange pour la version de base, pas de news pour le moment sur son arrivée en Europe.

Via | FoneArena

Partagez IQOO 7: un nouveau haut de gamme avec une charge rapide de 120 W et Qualcomm Snapdragon 888