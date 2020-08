L’IRS vient d’annoncer qu’environ 50 000 personnes recevront un nouveau chèque de relance le mois prochain.

Mais ne vous réjouissez pas pour le moment. Cela ne signifie pas que le Congrès a soudainement conclu l’accord que tout le monde espérait concernant le nouveau soulagement du stimulus du coronavirus.

Ces nouveaux contrôles visent simplement à corriger une erreur et à distribuer de l’argent de relance du coronavirus qui a été retenu à tort.

L’Internal Revenue Service vient d’annoncer quelque chose que beaucoup d’entre vous attendaient depuis des mois: il enverra bientôt des milliers de chèques de relance. Mais ne commencez pas encore à applaudir.

Comme nous l’avons noté hier, le nouveau contrôle de relance que des millions d’Américains espéraient (comme suivi du contrôle de relance que la plupart des gens ont reçu plus tôt cette année, au début de la pandémie de coronavirus) ne vient pas après tout, semble-t-il . Alors, qu’est-ce qui se cache derrière cette nouvelle annonce mercredi de l’IRS? L’agence fiscale corrige simplement une erreur en envoyant par la poste 50 000 chèques avec de l’argent que certains d’entre vous auraient déjà dû obtenir.

Voici comment l’agence fiscale a expliqué les choses dans son annonce:

L’Internal Revenue Service enverra bientôt des chèques de rattrapage sur les paiements d’impact économique à environ 50 000 personnes dont une partie du PIE a été détournée pour payer la pension alimentaire en souffrance de leur conjoint. Ces paiements de rattrapage devraient être émis du début à la mi-septembre. Ils seront postés sous forme de chèques à tout conjoint admissible qui a soumis le formulaire 8379, Allocation pour conjoint blessé, avec sa déclaration de revenus fédérale de 2019 ou, dans certains cas, sa déclaration de 2018. Ces conjoints n’ont pas besoin de prendre de mesures pour obtenir leur argent. L’IRS émettra automatiquement la partie du PIE qui a été appliquée à la dette de l’autre conjoint.

L’IRS poursuit en expliquant qu’il sait que certaines personnes n’ont pas déposé de formulaire 8379 et n’ont pas reçu leur part du PIE pour la même raison que celle indiquée ci-dessus. Selon l’agence fiscale, ces personnes n’ont pas besoin de prendre d’autres mesures ni de soumettre un nouveau formulaire. « L’IRS n’a pas encore de calendrier, mais émettra automatiquement la partie du PIE qui a été appliquée à la dette de l’autre conjoint à une date ultérieure », poursuit l’annonce.

Si vous êtes un contribuable concerné par cette annonce, vous pouvez vérifier l’état de votre paiement de rattrapage à l’aide de l’outil Obtenir mon paiement, disponible sur IRS.gov.

De plus, comme nous l’avons noté précédemment, de nouveaux contrôles de relance sont envoyés pour apparemment également corriger un problème différent. Dans le cadre du premier projet de loi de relance des coronavirus que le Congrès a adopté à la fin du mois de mars, des fonds y étaient inclus pour soutenir la première vague de contrôles de relance. Lorsque vous avez reçu ce chèque, il était censé inclure un peu d’argent supplémentaire si vous avez des enfants – 500 $ pour chaque enfant admissible de moins de 17 ans.

Pour diverses raisons, certains Américains n’ont pas reçu cet argent pour leurs enfants, et les chèques pour couvrir ce montant manquant sont ce que l’IRS a déclaré être envoyés au cours des deux prochains mois. Selon l’agence fiscale, ces paiements de rattrapage supplémentaires, comme l’agence fiscale se réfère à l’argent que vous étiez censé avoir déjà reçu, seront émis d’ici la mi-octobre.

Andy est un journaliste à Memphis qui contribue également à des médias tels que Fast Company et The Guardian. Lorsqu’il n’écrit pas sur la technologie, on le trouve penché de manière protectrice sur sa collection naissante de vinyles, en plus de soigner son whovianisme et de se gaver sur une variété d’émissions de télévision que vous n’aimez probablement pas.