La recherche de bons écouteurs révèle à quel point nous avons parfois besoin de notre propre «espace sonore» pour profiter de notre musique, du son des jeux, des informations ou recevoir l’audio des appels et des appels vidéo de la manière la plus claire et la plus isolée possible. Les circonstances rendent souvent difficile le fonctionnement de ces appareils, parfois des espaces de travail ou des maisons bruyants et parfois la rue ou les transports en commun.

Dans le passé, le seul moyen de réaliser cet «espace sonore» était de passer par des écouteurs aussi enveloppants que possible avec les oreilles et d’augmenter le volume du joueur pour dépasser celui du son ambiant, ce qui en plus d’être gênant pour les autres peut être même dangereux d’un point de vue sanitaire. C’est pourquoi certains fabricants ont développé différents systèmes d’annulation du bruit, à la fois passifs et actifs, qui analysent le son ambiant pour le compenser.

Actuellement, de nombreuses marques proposent ces systèmes à des prix de plus en plus abordables. Beaucoup d’entre eux viennent du monde de la hi-fi mais il existe également d’autres boîtiers comme Jabra, les fabricants de casques que nous avons pu tester, mieux connus pour leurs écouteurs à usage professionnel. Jabra a été le pionnier de nombreuses avancées technologiques telles que la connexion Bluetooth ou la réduction active du bruit comme celle trouvée dans les écouteurs Elite 85h que nous avons examinés et dont nous parlerons plus tard.

Spécifications Jabra Elite 85h

Haut-parleurs: pilotes de 40 mm

Annulation du bruit: 4 microphones numériques ANC

Contrôle: touchez pour la musique, les appels et les options générales

Connectivité: Bluetooth 5.0 (jusqu’à 10 mètres)

Batterie: Autonomie jusqu’à 41 heures

Charge: 2,5 heures

Dimensions: 195 x 82 x 225 mm

Poids: 296 grammes

Prix: 249,99 euros

Dès que nous ouvrons la boîte, nous voyons que ce modèle est conçu pour être transporté avec une couverture zippée pratique. Les écouteurs sont pliés à l’intérieur avec tous les accessoires: câble de chargement USB-C, câble audio avec prise Jack et adaptateur pour les systèmes audio des avions et des trains. Le design est supra-aural, c’est-à-dire qu’ils ont une taille et un rembourrage qui enveloppe l’oreille. Ils ne sont pas légers (296 grammes) mais leur design et les matériaux utilisés les rendent confortables à porter même pendant des heures.

Compact

Pour les ranger, les écouteurs tournent de sorte qu’ils soient sur le même plan et il est alors possible de les replier vers l’intérieur au moyen d’une charnière sur chacun d’eux. La matière plastique est de haute qualité et la perception est qu’elle est très robuste. Le rembourrage à la fois ceux qui recouvrent le casque et l’appui-tête sont agréables au toucher et très confortables avec une finition de bonne qualité, sans coutures apparentes.

Les étuis contiennent des écouteurs de 40 mm de taille généreuse, rembourrés pour couvrir confortablement l’oreille. La conception permet de les utiliser même avec des lunettes. Le seul inconvénient de ce rembourrage est lorsqu’il fait chaud car les écouteurs «réchauffent» les oreilles, mais c’est un problème difficile à résoudre. Le système vous permet d’élever la voûte plantaire et même de faire pivoter les écouteurs vers l’intérieur et l’extérieur pour s’adapter à tout type de forme et de taille du visage et des oreilles avec confort.

Sur l’écouteur droit, nous trouvons le bouton pour couper le microphone et qui vous permet également d’activer l’assistant vocal (comme Alexa ou Google), le connecteur USB-C et la connexion pour la prise audio. Sur l’écouteur lui-même, il y a un capteur de pression qui vous permet d’augmenter et de baisser le volume ou d’avancer ou de rembobiner la lecture si nous le maintenons enfoncé. Dans la partie centrale du capteur, vous pouvez coupler des écouteurs, mettre la musique en pause ou répondre aux appels. Sur l’oreillette gauche, il y a un bouton pour annuler le système de suppression du bruit.

Commandes discrètes

Toutes ces commandes et connecteurs ont été intégrés de manière très discrète et élégante pour que le design reste épuré. Le chargement du casque, comme nous l’avons prévu, se fait via un connecteur USB-C, un avantage car il coïncide avec le connecteur de charge des téléphones mobiles modernes. Cette charge, qui peut être complétée en environ deux heures et demie, dure environ 40 heures sans suppression de bruit et jusqu’à 36 si nous l’activons.

En connectant les écouteurs au téléphone portable via Bluetooth, nous pouvons installer l’application Sound plus qui permet de contrôler plusieurs aspects du fonctionnement et de la configuration des écouteurs tels que les mises à jour du firmware, le type d’assistant avec lequel nous pouvons interagir, le type d’annulation du bruit qui nous voulons activer et même un système qui nous permet de localiser où nous avons laissé le casque la dernière fois.

La chose la plus intéressante à propos de ces écouteurs est sans aucun doute le système de suppression active du bruit dont ils disposent. Ce système, appelé ANC, utilise quatre des huit microphones dont dispose l’appareil pour collecter le son ambiant pour l’analyser et compenser ces sons au moyen d’un signal qui les compense pour les annuler. Ce modèle a différents profils d’annulation du bruit en fonction de la situation dans laquelle nous nous trouvons: mon moment (isolement maximum), les transports (notamment filtre les sons des transports publics), en public (pour filtrer la voix) et en privé (le annulation inférieure).

Au-delà de la suppression du bruit

Mais ces écouteurs Jabra vont au-delà du système ANC et offrent deux systèmes supplémentaires: HearTrough et SmartSound. Le premier système analyse le son ambiant et reproduit à nouveau le son pour que l’on puisse entendre des bruits comme un klaxon ou les annonces d’un aéroport ou des transports en commun. Le système SmaretSound analyse le son capté par les microphones plusieurs fois par minute pour activer le mode d’annulation de bruit approprié. Par exemple, il peut passer du mode public pour s’isoler du bruit d’une discussion de bar puis passer automatiquement au transport si nous montons dans un bus.

Un autre système très ingénieux qui a été incorporé dans ce modèle est le « détecteur d’oreille ». Grâce à cela, lorsque nous retirons les écouteurs et les séparons des oreilles, ils le détectent au moyen d’un capteur de pression et mettent en pause la lecture de la musique ou de la vidéo pour la reprendre lorsque nous les remettons sur les oreilles. Si, au contraire, nous retirons les écouteurs et les plions, ils s’éteindront.

Nous avons testé les écouteurs dans différentes situations et nous pouvons dire qu’ils sont vraiment polyvalents. Dans la rue, c’est là que la suppression du bruit entre en jeu le plus clairement. Il est vrai que le système ne peut pas masquer tous les sons, surtout il a des difficultés avec les basses fréquences mais les conversations, le bruit de la voiture et la plupart des sons urbains sont suffisamment masqués pour que vous n’ayez pas à augmenter le volume pour en profiter, par exemple, de Vivaldi.

Rock dans la rue

Et dans le cas de morceaux un peu plus « puissants » tels que des chansons rock à fortes doses de percussions et de guitare électrique, le système HearTrough est apprécié pour réaliser les sons indispensables à la survie comme les cors précités. Dans des endroits plus calmes comme à la maison, le système fait un excellent travail avec des sons comme des appareils ou des conversations. Nous continuerons à les entendre mais comme un murmure très fort, ce qui nous fait parfois penser que quelqu’un essaie de nous parler.

Mais si l’on recherche la détente, les Elite 85h sont une réussite. La qualité sonore est très élevée, avec une résolution de basse non gimmicky donc la reproduction est fondamentalement naturelle, ce qui favorise les pièces vocales, en particulier de solistes, par exemple le jazz. Nous avons également testé la reproduction de films et de séries à la télévision, très utiles pour s’isoler de l’environnement si nous voulons regarder nos contenus avec d’autres personnes dans la salle ou pour des séances nocturnes (clandestines ou non).

Le manque de puissance dans les basses n’est pas très perceptible et la musique dramatique et les effets sonores des films d’action sont joués assez fort pour une immersion complète dans le film. Particulièrement efficace dans les films avec dialogues puisque la clarté des voix est très élevée et nous permet de ne pas avoir à jouer avec le volume pour découvrir l’intrigue sans être submergé par la bande son.

Mais comme nous l’avons mentionné, les écouteurs sont vraiment hors route. En plus des compagnons sur les routes urbaines ou sauvages, pour les sessions et séries musicales ou cinématographiques, le Jabra Elite 85h peut également être un outil de travail efficace. Grâce à ses huit microphones qui ont également une suppression du bruit, nous pouvons faire des vidéoconférences ou des appels confortablement et avec une haute qualité.

Lors de nos tests, nous avons pu participer à des visioconférences ou à des réunions virtuelles avec des personnes parlant dans la même pièce et bien qu’un léger bruit de fond puisse être entendu, nous avons été parfaitement compris. Les microphones atteignent une qualité plus qu’acceptable, bien que les produits spécialement dédiés à cet usage fournissent un son plus clair. Et bien sûr, la bonne qualité de la reproduction sonore et la technologie de réduction du bruit des microphones les rendent également compatibles avec leur utilisation pour les jeux, surpassant même certains modèles dédiés.

Conclusions

En bref, ces écouteurs offrent un système avancé d’annulation du bruit à un prix raisonnable pour ce qui est stylé dans les écouteurs avec ce type de système, offrant également des fonctions supplémentaires très utiles. En tant qu’écouteurs, ils sont très confortables, avec un rembourrage de haute qualité et bien qu’ils ne soient pas légers, nous pouvons les porter pendant des heures sans nous alourdir.

Leur avantage le plus important est peut-être le large éventail d’utilisations qui peuvent leur être données, du mélomane peu exigeant à l’extrême, au télétravailleur en passant par le cinéphile ou l’urbain. Dans tous les cas la polyvalence de l’Elite 85h offre une qualité sonore et un confort d’utilisation supérieurs à la moyenne.

Revue 0

RÉSUMÉ

Excellent casque avec un bon système de suppression active du bruit et des fonctions supplémentaires qui s’adaptent à un grand nombre d’utilisations, de l’écoute de la musique dans le métro au télétravail aux longues sessions de jeu

Conception et qualité de fabrication9

Installation et logiciel 8.5