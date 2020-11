Jabra Evolve obtient la certification Microsoft Teams

La série Jabra Evolve est désormais certifié Microsoft Teams, la société l’a annoncé et expliqué comment cela se produira sur les appareils actuellement disponibles.

Les outils de collaboration sont devenus un élément fondamental de nombreux emplois. Selon les rapports de Jabra, près de 80% du temps de travail est effectué en collaboration, tandis qu’une réunion sur 3 se tient déjà virtuellement et 38% des participants le font via un appareil mobile.

La qualité des appareils Jabra de sa série Evolve, associée à l’intégration avec Microsoft Teams, vous permettra non seulement d’avoir le meilleur son dans vos réunions, mais nous permettra également de mettre les équipes au premier plan avec une seule touche, de recevoir des notifications quand une réunion commence réunion ou si nous avons manqué des appels, améliorant ainsi notre productivité.

Pour les appareils existants, la compatibilité se fera via un mise à jour gratuite du firmware via Jabra Direct ou Xpress, tandis que de nouveaux appareils seront déjà intégrés. Bien entendu, les modèles mis à jour n’auront pas la même icône de bouton et peuvent avoir une couleur de notification différente sur la LED. Les modèles compatibles incluent Evolve 80, Evolve 75, Evolve 65 et 65t, Evolve 40, Evolve 30 II et Evolve 20