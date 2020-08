La Polestar 2 est un véhicule très important. C’est le premier concurrent légitime du véhicule électrique à la Model 3 de Tesla et le premier véhicule produit en série de Polestar, qui sont tous deux des jalons incroyables. Mais nous l’examinons dans la perspective d’une autre grande première: les débuts d’Android Automotive de Google, un système d’exploitation d’infodivertissement embarqué conçu pour tout contrôler, de la navigation et de la musique à vos paramètres de climatisation et de contrôle de traction. Confier à Google la création d’une telle plate-forme peut sembler un peu incertain si vous n’êtes pas familier avec l’espace du véhicule, mais si vous l’êtes, vous savez que les constructeurs automobiles utilisent Android depuis des années, généralement sans la bénédiction de Google (et souvent des versions ridiculement anciennes du Plate-forme). Après une journée avec la Polestar 2 dans les collines sinueuses du nord de la Californie, je peux vous dire avec certitude que la coopération de Google a aidé Polestar à construire une voiture plus intelligente.

La coopération de Google a aidé Polestar à construire une voiture plus intelligente.

Lorsque vous prenez livraison d’une Polestar 2, l’une des premières choses que vous voudrez probablement faire est de la lier à votre compte Google, tout comme vous le feriez avec un smartphone (à noter: c’est 100% facultatif). Contrôlé via un grand écran tactile vertical monté au centre, le Polestar 2 n’a pratiquement pas de boutons en dehors de ceux que vous trouverez sur le volant – un rappel résolument Tesla, activé par la vaste gamme de commandes que Polestar a confiées à Android Automotive.

Le processus d’intégration pour Android Automotive.

L’expérience ici m’a en fait un peu inquiété au début, car c’est un peu maladroit. Sur la voiture, vous entrez dans le menu des paramètres où les comptes sont ajoutés et ajoutez un nouveau compte Google. La Polestar 2 prend en charge un compte Google par profil de conducteur, et des comptes supplémentaires doivent être ajoutés via différents profils (c’est-à-dire qu’aucun profil ne peut avoir plus d’un compte, et il semble également que les comptes G Suite ne soient actuellement pas pris en charge). À partir de là, la Polestar 2 affiche une URL unique vers laquelle vous devez naviguer manuellement sur votre téléphone. Cette partie m’a un peu surpris, car cela semble un peu difficile – pourquoi ne pas utiliser un code QR ou simplement vous demander de taper votre adresse e-mail sur l’écran de la voiture et d’utiliser le téléphone comme authentificateur? (Pour plus de clarté, j’ai demandé à Google si ce sera la dernière expérience de connexion qui sera réellement livrée.) (Mettre à jour: Google confirme que ce sera l’expérience de connexion au détail.) À partir de là, vous confirmez deux codes affichés sur le téléphone et votre voiture correspond, et vous devez entrer le mot de passe de votre compte Google sur le téléphone. À ce stade, vous partez pour les courses.

Bien que les applications soient une fonctionnalité de bannière, vous ne verrez probablement jamais Netflix ou YouTube sur Android Automotive.

La prochaine chose que vous ferez naturellement est de configurer certaines applications. Le Polestar 2, comme vous l’avez peut-être entendu, a le Google Play Store – accordé, avec probablement même pas une douzaine d’applications compatibles encore disponibles au téléchargement (les meilleurs médias actuels incluent Spotify, Pocket Casts et YouTube Music). J’ai utilisé YouTube Music sur mon disque et la configuration était simple, l’application confirmant simplement lequel de mes comptes YouTube associés je voulais utiliser au premier lancement. On me dit que les applications tierces comme Spotify et Pocket Casts utilisent une méthode relativement similaire à la procédure de compte Google que j’ai décrite ci-dessus. À l’heure actuelle, l’application YouTube Music dans l’Automobile ressemble à une version verticale étendue de l’expérience Android Auto, qui peut être réparée, sinon rien de spécial. Bien que les applications soient une fonctionnalité de bannière, vous ne verrez probablement jamais Netflix ou YouTube sur Android Automotive, et je doute que vous obteniez jamais quelque chose d’aussi «amusant» que Tesla Arcade. La sécurité est quelque chose que Polestar et sa marque mère Volvo prennent très au sérieux, et je pense que Google a pris un exemple similaire avec Android Automotive. Alors, ne pariez pas sur le fait de binging Stranger Things dans votre Polestar pendant que vous êtes coincé dans l’interminable file d’attente au volant à In-N-Out.

L’interface utilisateur est distinctement Volvo, mais lorsque vous ouvrez une application comme des cartes, les choses semblent très Android.

L’interface pour Android Automotive, basée sur Android 9 Pie dans la Polestar 2. est un mélange de Google et Polestar (Volvo) en fonction de l’endroit où vous regardez. Ce logiciel ne ressemble pas à quelque chose que Google a construit jusqu’à ce que vous arriviez aux éléments Googly réels (Maps, Play Store, Assistant, YouTube Music, etc.). La climatisation, les paramètres du véhicule, le sélecteur de profil et le lanceur d’activité sont tous des interfaces très carrées, sombres et faciles à analyser que vous attendez d’une voiture de luxe moderne – elles ont l’air très Volvo-y. Dans ces endroits, Google est largement à l’écart, visuellement; c’est simplement le cadre sur lequel Polestar a construit l’interface, et rien de plus. Mais lorsque Google Maps est ouvert, vous avez vraiment l’impression de travailler à partir d’une tablette Android géante, et c’est immédiatement familier. Je pense que c’est la vraie beauté de l’automobile: Google peut enfin apporter l’expérience de l’utilisation d’une application smartphone complète dans la voiture, et cette application peut être mise à jour et optimisée pour améliorer cette expérience au fil du temps (d’accord, Google doit en fait , tu sais, fais ça). À l’instar de ces applications, l’ensemble du système d’exploitation automobile et une grande partie du micrologiciel du véhicule peuvent être mis à jour par liaison radio, ce dont Polestar indique qu’il prévoit de profiter sérieusement.

Lorsque vous avez ouvert Google Maps, vous avez vraiment l’impression de travailler à partir d’une tablette Android géante.

L’Assistant Google est cependant la véritable «application qui tue» pour Android Automotive. Étant cuit dans la voiture, il permet une commande vocale réellement décente pour les fonctions du véhicule telles que la température de l’habitacle, la lecture de musique, la navigation et les appareils intelligents comme votre porte de garage. Les commandes vocales fonctionnent en grande partie comme vous vous y attendiez si vous avez déjà utilisé un Google Home. Dites simplement «OK / Hey Google» et demandez-le. J’ai une courte vidéo de démonstration de l’assistant que vous pouvez consulter ci-dessous pour avoir une idée de l’expérience.

L’assistant se sent généralement rapide et réactif dans la Polestar 2, bien que la situation avec le traitement de la voix reste un peu floue pour moi. Polestar dit que certaines commandes vocales peuvent fonctionner hors ligne, mais il n’est pas clair si elles signifiaient que toutes les commandes sont traitées localement, mais celles qui nécessitent une connexion de données ne se termineront pas, ou quelque chose de plus nuancé. Étant donné que quelque chose d’aussi chétif qu’un Pixel 4a peut gérer sans problème avec les commandes vocales sur l’appareil, je ne vois pas en quoi le matériel pourrait être une limitation ici. Pourtant, tant que vous êtes connecté à LTE (la Polestar 2 est livrée avec 3 ans de données AT&T), les commandes sont un jeu d’enfant. Réglez la température de la cabine, activez la recirculation de l’air, baissez le volume, augmentez le chauffage des sièges, demandez où se trouve la cible la plus proche, quel temps fait-il à Pebble Beach ou quelle distance vous reste; le tout via la voix.

Il existe encore de nombreuses limitations aux capacités de l’assistant dans la voiture.

J’ai demandé à Google et Polestar une liste complète des commandes spécifiques au véhicule lui-même, mais je sais qu’il existe encore de nombreuses limitations aux capacités de l’assistant dans la voiture, qui résultent toutes deux du fait que l’expérience est encore assez nouvelle, car ainsi que le simple fait que l’assistant n’est pas autorisé à toucher certaines choses. Par exemple, alors que les modes de conduite et les paramètres pour des éléments tels que le poids de la direction et le freinage régénératif peuvent être contrôlés dans l’interface utilisateur automobile sur l’écran de la console centrale, l’assistant n’est pas autorisé à ajuster ces éléments. C’est, je pense, un peu « l’église et l’état » des constructeurs automobiles de longue date en jeu: aucun constructeur automobile ne se sentira à l’aise de laisser un tiers émettre des commandes susceptibles de modifier le comportement de conduite réel d’une voiture, ce qui est compréhensible. « OK Google, réglez le régulateur de vitesse à 70 MPH » ne sera probablement jamais dans les cartes pour l’automobile. D’autres paramètres moins sensibles comme le réglage des aigus et des graves, ou fondamentalement toute fonction stéréo secondaire qui n’est pas le volume ou la piste suivante / précédente, ne sont tout simplement pas pris en charge.

YouTube Music sur Android Automotive

Une autre fonctionnalité dont je n’ai trouvé aucune preuve apparente dans l’expérience de l’Assistant pour le moment est la correspondance vocale, bien qu’il soit possible qu’elle soit active et que je l’ai ratée, ou que Google ne vous en parle pas dans le processus de configuration (Mettre à jour: Google dit que Voice Match est sur la feuille de route d’Android Automotive, mais n’est pas encore en ligne dans les versions actuelles). Sans correspondance vocale, en théorie, un passager de votre voiture pourrait potentiellement contrôler vos appareils domestiques intelligents, accéder à des informations contextuelles personnelles via l’assistant, telles que les rôles familiaux, les lieux de résidence / de travail, ou utiliser des outils tels que trouver mon téléphone (je n’ai pas testé cela, et ne sais pas si cela fonctionne). J’ai demandé à Google et à Polestar des détails à ce sujet et je mettrai à jour ce message si et quand je reçois le mot officiel.

L’assistant, des applications comme Google Maps et le Play Store sont ce qui donne une image réelle des aspirations automobiles de Google.

J’ai remarqué une intégration de Google dans la voiture qui vivait fermement en dehors du système d’exploitation automobile, sous la forme du tableau de bord de la Polestar 2. Ce cluster numérique, comme ceux de la plupart des voitures, fonctionne sur un système d’exploitation distinct nécessaire pour les lectures instrumentées d’éléments tels que le compteur de vitesse, la consommation d’énergie et d’autres mesures du véhicule qui sont signalées en direct au conducteur. Il propose une version en cluster de Google Maps, un peu comme ce que vous obtiendriez sur un produit moderne et haut de gamme du groupe VW comme Audi. Cette instance de Maps ne fonctionne pas sur Automotive, et cela pour moi illustre le partenariat plus profond nécessaire pour que Google construise quelque chose comme Automotive en coopération avec un constructeur automobile. Cela me rend également profondément curieux de savoir à quoi ressemblera la « v2.0 » automobile. Jusqu’où les constructeurs automobiles laisseront-ils Google mettre le pied dans la porte? Avec Automotive tel qu’implémenté sur la Polestar 2, la réponse est déjà «assez loin», mais ce système d’exploitation est toujours, par essence, une toile. L’assistant, des applications comme Google Maps et le Play Store sont ce qui donne la vraie image des aspirations de Google en voiture, et je ne pense pas qu’ils aient encore terminé ce portrait.

Ce n’est pas Android Automotive dans le tableau de bord de la Polestar 2 – mais il a Google Maps.

Les possibilités pour l’avenir ici sont presque infinies. Et c’est passionnant d’y penser. Même dans cette première génération, Google et Polestar ont accompli ce que de nombreux acteurs de l’industrie automobile auraient qualifié de folie il y a à peine dix ans. Un système d’exploitation automobile entièrement évolutif en direct avec une boutique d’applications et un assistant vocal natif connecté au cloud pour contrôler les fonctions du véhicule? Telle était la vision que Tesla avait si tôt, et qui a joué un rôle déterminant dans son succès à ce jour. Je ne vais pas comparer en détail cette expérience, car je ne suis tout simplement pas assez familier avec elle. Mais je peux vous dire que la Polestar 2 ressemble à l’avenir de la même manière qu’une Tesla. C’est une voiture qui peut légitimement – et je suis convaincu qu’elle le fera – devenir plus intelligente avec le temps. Une telle affirmation peut être faite par une liste éphémère de voitures sur la route aujourd’hui. Cela rend la Polestar 2 à remarquer. Cela est également de bon augure pour l’avenir des voitures en général, car bien que l’automobile fasse ses débuts sur un véhicule électrique de 60000 $, nous savons déjà qu’il se dirige vers des plates-formes plus grand public. D’après mon expérience, cela ne peut être qu’une bonne chose.

Cet article a été mis à jour avec de nouvelles informations de Google et Polestar sur l’expérience Android Automotive, résolvant quelques-unes de nos questions persistantes.