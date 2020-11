Éditorial: Jeux / Facebook / Twitter / Couverture / Instagram / Discord

FIFA 21 est le dernier épisode du match de football de Arts électroniques et récemment, il a également fait son apparition sur PC. EA continue d’essayer de l’améliorer et de le mettre à jour, malgré sa bonne réception, ils prennent également les mesures nécessaires pour que les streamers puissent le diffuser sans risque d’interdiction.

Bien que récemment, comme toujours lorsque les jeux arrivent sur PC, les dataminers sont entrés dans les fichiers du jeu et ont trouvé une trouvaille intéressante. Serait-ce ça Dua Lipa arrive bientôt dans le jeu en tant que personnage jouable. Ils ont trouvé des modèles du chanteur cachés dans le jeu pour une mise à jour. TIl existe également des modèles de l’ancien footballeur professionnel David Beckham et du pilote de Formule 1 Lewis Hamilton. et beaucoup plus.

La chose la plus logique est que ces personnages ils viendraient au mode de football moins traditionnel et de rue de Volta. EA n’a pas encore fait l’annonce officielle du contenu du jeu, bien qu’il soit peu probable qu’ils annulent le contenu s’il est déjà en jeu.

Ici vous pouvez voir les modèles trouvés dans les fichiers du jeu:

