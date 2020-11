Avec la large offre de smartphones qu’il existe aujourd’hui, parmi des dizaines de marques et de modèles au choix, le choix de se procurer un nouveau téléphone est de plus en plus compliqué. Cependant, force est de constater que plus un téléphone mobile présente de meilleurs avantages et moins son coût est bas, plus il aura de points en sa faveur, notamment dans ce qui correspond aux gammes d’entrée de chaque entreprise. Dans ce domaine, les propositions cherchent toujours à offrir le meilleur équilibre entre qualité et prix, et c’est pourquoi nous nous sommes donné la tâche d’analyser quatre terminaux de moins de 250 euros pour vous aider à choisir le meilleur pour votre prochain changement mobile.

Quels modèles avons-nous choisis?

Pour tester les fonctionnalités les plus récentes, dans cette comparaison nous avons pris en compte les modèles lancés cette année par chacune des marques analysées, sauf dans le cas de Honor, qui n’a pas mis à jour sa gamme d’entrée en 2020. La sélection qui en résulte est, donc: Honor 20 Lite, Oppo A9 2020, Samsung Galaxy A21s Oui Xiaomi Redmi Note 9S.

Quels aspects avons-nous pris en compte?

Dans chacun de ces smartphones, nous avons pris en compte les critères suivants:

Performance: la fluidité avec laquelle il fonctionne, le système d’exploitation qu’il intègre, les méthodes de déverrouillage et la qualité sonore des enceintesApparence: la qualité et la taille de l’écran, ainsi que le designAppareils photo: tous les aspects de la photographie et de la vidéoBatterie: capacité, durée et temps de charge

De ces aspects, nous avons décrété un lien entre le Xiaomi Redmi Note 9S et le Oppo A9 2020, mais avec quelques nuances. Le premier se distingue pour offrir le meilleur équilibre dans toutes ses fonctionnalités et pour offrir les meilleures performances. Le second est idéal pour ceux qui cherchent à obtenir le meilleur appareil photo pour leur argent, car il obtient les meilleures photos et vidéos de la comparaison.

1. Xiaomi Redmi Note 9S: le plus équilibré

La combinaison de la plus grande mémoire de cette comparaison (6 Go) avec l’un des processeurs les plus puissants, dans ce cas le Snapdragon 720G, fait du Xiaomi Redmi Note 9S les meilleures performances de tous les modèles que nous avons testés. Son système fonctionne bien en termes généraux, à la fois pour l’utilisation d’applications – qui se chargent rapidement, en quelques secondes – et pour la navigation sur le Web. En outre, les flux de médias sociaux se chargent presque instantanément, sans décalage notable. Il utilise un système de déverrouillage d’empreintes digitales sur le côté, au-dessus du bouton d’alimentation, et la reconnaissance faciale, qui fonctionnent rapidement et sans complications. Il a Android 10 – la version la plus récente du système d’exploitation -, bien que son plus gros inconvénient soit le son, car bien qu’il atteigne un bon volume sans saturation, il a une égalisation avec des basses faibles et des aigus imperceptibles, donc la sensation est très plate.

Le Redmi Note 9S intègre également le meilleur et le plus grand écran de la comparaison. Il s’agit d’un panneau DotDisplay de 6,67 pouces, qui offre une résolution Full HD + de 2400 x 1080 et intègre une caméra frontale perforée au centre. Lors de l’ouverture de vidéos sur YouTube, Netflix ou d’autres plateformes de streaming, il parvient à reproduire des images avec une très bonne clarté, bien que la plage dynamique soit un peu courte et les tons légèrement froids. Concernant son design – l’un des meilleurs de sa catégorie – il présente une finition en verre bombé 3D au dos qui, en plus de lui donner un aspect de qualité, améliore également la sensation de résistance et évite que les empreintes digitales soient trop marquées. . Le seul détail est que l’appareil photo dépasse beaucoup du corps du téléphone, il est donc difficile de le protéger, même avec un étui.

Justement, la section photographique est un autre des points qu’elle approuve avec de bonnes notes. Cela est largement dû à sa caméra principale quadruple polyvalente, qui intègre un objectif principal de 48MP. Bien que cela ne se traduise pas par une netteté remarquable, il respecte le naturel des couleurs et des contrastes, car il réalise un bon jeu d’ombre et de lumière. Le mode portrait, en plus des aspects déjà évoqués, permet d’obtenir un bon flou d’arrière-plan et une découpe assez précise des silhouettes. Cependant, la caméra frontale manque un peu dans la reproduction des couleurs, qui sont un peu pâles en comparaison. Dans le cas de la vidéo, qui peut être enregistrée en résolution 4K, les couleurs sont très vives, surtout en lumière naturelle, bien que le contraste ne soit pas le meilleur. Il comprend également un mode Macro dans la vidéo qui vous permet de capturer de très bons détails à courte distance. La partie la plus faible est le mode nuit, qui éclaire bien les images, mais avec un niveau de détail très faible.

Comme si cela ne suffisait pas, ce téléphone dispose également, bien que pour très peu, de la plus grande batterie de cette comparaison, avec 5020 mAh. Avec cette capacité, il atteint deux jours de fonctionnement exigeant sans problèmes. De plus, sa charge rapide parvient à remplir la batterie de zéro à 100% en un peu plus d’une heure et demie avec le terminal éteint.

2. Oppo A9 2020: le meilleur appareil photo

Pour les utilisateurs qui sont essentiels pour obtenir les meilleures photos possibles avec leur mobile, l’Oppo A9 est sans aucun doute la meilleure alternative pour moins de 250 euros. Premièrement, parce qu’il dispose d’un quadruple appareil photo principal, qui comprend un objectif 48MP haute capacité. Les photos que vous prenez sont pleines de couleurs riches et chaudes, même si elles peuvent être légèrement sursaturées. Malgré tout, la netteté est très bonne et le contraste, remarquable. Bien qu’elle propose peu de modes, l’un d’entre eux est la photographie de nuit, qui brille d’elle-même. Avec cette option, les photos acquièrent une plage dynamique impressionnante et avec pratiquement aucun bruit significatif dans les prises de vue. De plus, le mode portrait, avec les caméras arrière et avant, capture des images très facilement et avec un flou d’arrière-plan presque parfait. Son point le plus faible est la vidéo, car elle ne peut enregistrer qu’en Full HD et n’atteint pas la même netteté ou contraste que les photos.

L’écran a deux aspects à mettre en évidence: sa taille, 6,5 pouces, et la chaleur des images qu’il projette, qui sont particulièrement agréables lorsque l’on regarde des séries, des films ou des vidéos. L’inconvénient est qu’il a une faible luminosité, ce qui peut être un problème lorsqu’il est exposé au soleil. Il intègre la caméra frontale dans une encoche, tandis qu’à l’arrière, il présente une finition en plastique bicolore, ce qui lui donne une apparence moderne. Cependant, cela empêche également un corps raide de se sentir et les empreintes de pas sont très facilement marquées.

Les performances quotidiennes de l’Oppo A9 ne déçoivent pas, car il offre une utilisation fluide dans l’ensemble. Les applications s’ouvrent en quelques secondes et les réseaux sociaux se chargent avec pratiquement aucun retard sérieux. Bien sûr, il n’a pas de bonnes performances pour les jeux vidéo exigeants. La reconnaissance faciale et le lecteur d’empreintes digitales – situé sous la caméra arrière – déverrouillent le terminal en une seconde. Son son, bien qu’il ne soit pas adapté pour écouter de la musique, du fait d’une égalisation sans présence de basse, il convient pour regarder des séries ou des films. En effet, il intègre deux haut-parleurs et la technologie Dolby Atmos qui génère un son surround très intéressant. À l’intérieur, il contient 4 Go de RAM, 128 Go de stockage, un processeur Snapdragon 665 et une grande batterie de 5000 mAh – pendant deux jours complets – qui prend environ trois heures pour effectuer une charge à 100% avec le téléphone éteint.

3. Samsung Galaxy A21s: le meilleur design

Sans aucun doute, ce qui frappe le plus dans ce nouveau modèle Samsung est son design haut de gamme. Cela est dû au fait que la face arrière arbore une finition brillante et holographique, avec une caméra quad très compacte et mince qui dépasse à peine du corps du mobile. De plus, malgré sa finition en plastique, il est solide et n’attire pas facilement les traces de doigts. Il est dommage qu’en revanche, l’écran n’ait pas la même qualité. La taille est très bonne (6,5 pouces), mais elle a des bords épais et offre des images avec des tons froids et une plage dynamique trop faible, bien que la netteté soit acceptable.

Le Galaxy A21 fonctionne déjà sous Android 10, dispose de 4 Go de RAM et d’un processeur à huit cœurs. Le problème est que vous ne disposez que de 64 Go de stockage. Ses performances sont fluides dans la plupart des cas et la reconnaissance faciale et le lecteur d’empreintes digitales à l’arrière fonctionnent presque instantanément. La mauvaise chose est que le son est très faible et avec des fréquences déséquilibrées, donc ce n’est pas idéal pour écouter de la musique.

Bien que son appareil photo principal soit quadruple et dispose d’un objectif 48MP qui atteint un grand niveau de détail, la plupart des photos sont surexposées à la lumière du jour, ce qui appauvrit également le contraste et les couleurs. Ceci est corrigé en descendant à la résolution standard, mais la netteté des 48 mégapixels est sacrifiée. De plus, le mode de mise au point dynamique – pour obtenir l’effet bokeh dans les portraits – ne parvient pas à identifier correctement la silhouette principale et effectue presque toujours un mauvais recadrage. La partie positive est sa batterie de 5000 mAh, qui peut supporter deux jours d’utilisation exigeante sans problèmes et peut être complètement chargée en deux heures.

4. Honor 20 Lite: batterie faible

Grâce au fait que ce Honor intègre le processeur Kirin 710F – une puce milieu de gamme de Huawei -, le téléphone fonctionne avec une bonne fluidité, même dans les jeux vidéo; même si, même ainsi, les applications et les réseaux sociaux prennent quelques secondes à se charger. Il offre également un son acceptable, avec une bonne reproduction des basses et des voix claires. Cependant, l’écran et les caméras sont un peu courts. Le premier a un niveau de luminosité brun, mais le contraste des images est généralement médiocre. L’avantage est qu’il a une résolution Full HD +, donc la résolution est bonne et les contenus multimédias sont reproduits avec une bonne qualité.

Quant à la partie photographique, elle intègre une triple caméra arrière, avec un objectif principal de 48 MP, dont la netteté est acceptable. Cependant, la plage dynamique est courte et a tendance à surexposer la plupart des plans. Enfin, compte tenu de la capacité des batteries de la concurrence, celle du Honor 20 Lite est insuffisante, avec seulement 3400 mAh – pour une journée complète d’utilisation, oui – et un temps de charge complet de deux heures et demie. .

* Les recommandations pour que les livraisons de commandes en ligne puissent être effectuées en toute sécurité pour les distributeurs et les clients indiquent qu’il faut éviter le contact direct entre les deux, maintenir une distance de sécurité et se laver les mains après l’ouverture du colis. Tous les livreurs doivent faire preuve d’une extrême prudence.

* Tous les prix inclus dans cet article sont mis à jour au 19/07/2020.