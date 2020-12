Je dois admettre que je ne suis pas un joueur mobile et que des rares fois que je le fais, les jeux qui m’attirent sont ceux addictifs qui ne nécessitent pas une grande courbe d’apprentissage et qui m’ont piégé pendant les quelques moments de loisirs que je passe près de l’écran. ET l’une des découvertes récentes a été Traffix sur le Google Play Store.

Il est vrai qu’il n’atteint pas le niveau d’excellence que m’offrent les deux titres “Alto’s Adventure” et “Alto’s Odyssey”, mais Traffix est un jeu simple et efficace qui promet de nous garder accro. Et que le thème est on ne peut plus simple. Gérez le trafic sur différents types de routes urbaines et d’autres types de routes évitant les collisions et les collisions.

Réflexions à l’épreuve du trafic

En termes de graphismes, peu de commentaires sur Traffix. Un design minimaliste, avec graphiques réduits au minimum dans lequel le papier peint blanc met en évidence une route ou une autoroute avec différents types de trafic que nous devrons gérer.

En réalité, me rappelle tout à fait le Crossy Road que j’ai joué il y a des années, mais maintenant peut-être avec une touche moins enfantine et plus actuelle. Et remplacer les animaux par des véhicules.

Voitures, camions, bus, avions … différents types de transport à éviter en utilisant uniquement un feu de signalisation et une touche sur l’écran. Entrelacez les fluides de la circulation mais évitez les collisions qui nous pénalisent.

Nous nous déplacerons à travers différentes villes du monde (Rome, Paris, Jakarta, Tokyo …) et chacune aura un circuit différent dans lequel se déplacer en trafic normal ou en mode chaos, avec une difficulté plus élevée. Nous débloquerons chaque ville d’un niveau supérieur au fur et à mesure que nous progressons.

Parmi les options offertes par le titre, très peu, aussi simple que ses graphismes. Possibilité d’utiliser une télécommande au lieu du contrôle à l’écran qui peut parfois rendre la vision un peu difficile, ainsi que de supprimer les vibrations et le son. Et pour améliorer la visibilité, un mode daltonien.

Le jeu n’est pas gratuit, mais le prix est très bas, 0.99 euros et cela peut être une bonne option pour passer du temps libre devant le mobile avec un contenu léger.

Traffix

Partager J’ai essayé Traffix, un jeu addictif sur Android pour tester les réflexes en gérant le trafic