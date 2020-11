Le costume Cyberpunk 2077 lui va bien

Écrit par Damián García

Il semble que les garçons de OnePlus Ils aiment les éditions limitées, et après nous avoir présenté cette version «très spéciale» du OnePlus Nord et avoir pris nos dents avec l’édition Cyberpunk du OnePlus 8T, le fabricant chinois a finalement officialisé le OnePlus 8T Cyberpunk 2077 Limited Edition dans leur pays originaire de.

Ce n’est pas la première fois que l’on voit ce type de travail par un OnePlus qui nous avait déjà présenté par le passé versions personnalisées avec signature automatique McLaren, dont il est un partenaire officiel, en plus d’un Modèle OnePlus 5T Star Wars qui est venu à l’époque avec la reprise de la saga intergalactique par Disney.

Dans ce cas, on parle de un OnePlus 8T habillé d’un thème Cyberpunk 2077 à la fois dans l’aspect extérieur et dans la personnalisation d’OxygenOS, qui sera bientôt en vente en Chine et exclusivement au prix de 3999 yuans, environ 515 euros pour changer, sans projet d’expansion internationale pour le moment et avec de nombreux détails à commenter comme nous l’ont montré nos collègues de The Verge.

Savoir plus: Le OnePlus 8T Cyberpunk 2077 est officiel, et c’est exactement ce à quoi nous nous attendions

OnePlus installe le plus grand module photographique du secteur dans son édition Cyberpunk

Nous l’avons déjà mentionné dans l’article de présentation de l’appareil, c’est-à-dire OnePlus s’était occupé de tous les détails d’un smartphone qui mise sur des touches cosmétiques dans le style de Cyberpunk 2077 combinant les couleurs jaunes frappantes et le logo du jeu vidéo multi-retardé.

Dans leur première vidéo de déballage, ils nous font également partie de la gigantesque module de caméra arrière, sûrement le plus grand de l’industrie, couvrant une grande partie de la largeur à l’arrière sur l’appareil pour faire de la place pour les détails liés à Cyberpunk.

Il n’y a en aucun cas de surprise dans sa configuration quatre caméras arrière, avec capteur principal de 48 mégapixels en plus des objectifs grand angle, macro et monochrome, puisque le terminal adapte simplement son apparence mais la plupart des composants matériels restent.

À savoir, nous aurons un Écran Fluid AMOLED de 6,5 pouces avec rafraîchissement à 120 Hz alimenté par le chipset Snapdragon 865 de Qualcomm, avec 12 Go de RAM et 256 Go de stockage plus un batterie avec 4500 mAh et charge rapide Warp Charge 65.

Dans la partie logicielle, nous avons un OxygenOS avec des ajustements, comme le fond d’écran que nous vous montrons maintenant dans l’image ci-dessous, avec d’autres détails tels que deux nouveaux filtres exclusifs pour la caméra, ‘Night City’ et ‘North California’, qui promettent de prendre des photos adaptées au style de l’univers Cyberpunk.

Comme nous l’avons vu, le pire est que Nous ne pourrons pas acheter cette édition Cyberpunk 2077 du OnePlus 8T au moins officiellement en Europe et en Amérique latine, le constructeur chinois n’ayant confirmé son arrivée que dans son pays d’origine où il peut déjà être réservé, sans informer de la disponibilité internationale à tout moment.

S’ils changent d’avis, vous serez les premiers informés, car Chez Explica.co, nous allons vous suivre de très près à ce mobile OnePlus qui mélange son concept flashship killer avec l’un des jeux vidéo les plus attendus de ces dernières années… Arrivera-t-il enfin? Esperons-le!

Savoir plus: OnePlus 8T, test: une charge rapide très rapide et un grand écran avec 120Hz