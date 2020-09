La sortie soudaine d’iOS 14, iPadOS 14 et tvOS 14 a été un choc pour de nombreuses personnes de la communauté informatique Apple, mais Jamf a annoncé plus tôt dans la journée qu’il était prêt à prendre en charge le nouveau logiciel. Jamf sera également prêt pour macOS Big Sur sortira plus tard cet automne.

Cette année, Apple a publié un certain nombre de nouvelles API pour les fournisseurs de gestion des appareils mobiles. Certaines des améliorations de cette année incluent un contrôle accru sur l’écran de configuration lors de l’activation de l’appareil, des améliorations partagées sur l’iPad (profils de configuration au niveau de l’utilisateur), des améliorations de la configuration VPN (VPN par application et VPN pour les applications par défaut) et permettant à l’utilisateur final de supprimer les applications gérées de leurs appareils.

Il existe également de nouveaux paramètres de restriction avec iOS de cette année. Les administrateurs MDM peuvent définir le fuseau horaire, restreindre la randomisation des adresses MAC Wi-Fi dans iOS 14 et iPadOS 14 et définir des applications gérées iOS et iPadOS non amovibles.

Jamf est fier d’avoir offert une assistance le jour même pour les derniers systèmes d’exploitation d’Apple au fil des ans. Qu’un client souhaite adopter immédiatement de nouvelles fonctionnalités du système d’exploitation ou ait besoin d’évaluer les mises à jour avant le déploiement, l’engagement de Jamf en matière de compatibilité et de prise en charge des fonctionnalités clés aide les clients à faire progresser l’expérience Apple de classe mondiale à laquelle les utilisateurs finaux s’attendent », a déclaré Jason Wudi, directeur de la technologie, Jamf. «Cette année, Apple a effectué d’importantes mises à jour dans le provisionnement des utilisateurs, des flux de travail puissants pour l’entreprise et la garantie de la sécurité tout en préservant la confidentialité des utilisateurs, et nous sommes ravis de ce que ces progrès signifient pour le service informatique et les utilisateurs finaux qui dépendent des plates-formes d’Apple.

Jamf tiendra sa conférence annuelle des utilisateurs plus tard ce mois-ci, et ce sera virtuel pour la première fois. Dans le podcast Apple @ Work de cette semaine, j’ai interviewé Sam Johnson de Jamf à propos de l’événement. Recherchez une couverture supplémentaire pendant JNUC car nous apprendrons ce que Jamf a fait au cours de la dernière année. Si vous souhaitez vous inscrire (gratuitement), rendez-vous sur le site Web de Jamf.

