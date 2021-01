Éditorial: Jeux / Facebook / Twitter / YouTube / Instagram / Actualités / Discord / Forums

C’est un triste jour pour la communauté World of Warcraft. Jaron Nandin, cosplayer et joueur de World of Warcraft connu pour s’être déguisé en nerd d’un chapitre de South Park, est décédé. Ceci après être tombé malade avec COVID-19.

C’était le 18 décembre 2020, lorsque Nandin a informé la communauté sur Twitter qu’il présentait des symptômes du COVID-19 et qu’il a été testé positif à la maladie. Malheureusement, il est décédé quelques jours après cet événement.

Selon divers rapports, Nandin est décédé des suites de complications liées au COVID-19. D’autres détails sur sa mort sont restés une affaire privée.

Nous sommes profondément attristés d’annoncer que Jarod “NWBZPWNR” Nandin, alias le cosplayer “The South Park Guy” de la BlizzCon 2013, est décédé après avoir contracté Covid-19. # Warcraft pic.twitter.com/cqLVmyV3qp – Wowhead (@Wowhead) 4 janvier 2021

Qui était Jason Nandin?

Nandin, connu dans le monde de World of Warcraft sous le nom de NWBZPWNR, a réussi à devenir un joueur reconnu grâce à son cosplay. Ce qui se passe, c’est qu’à la BlzzCon 2013, il s’est déguisé en joueur de World of Warcraft qui apparaît dans le chapitre Make Love, Not Warcraft de South Park Saison 10. C’était un fait qui a attiré beaucoup d’attention.

Grâce à sa ressemblance avec le personnage et à son dévouement au costume, Nandin a pu gagner le cœur des membres de la communauté World of Warcraft et de South Park. Ce type était tellement déterminé à être “le gars de South Park” qu’il s’est même rasé une partie de ses cheveux pour avoir le même type de calvitie que le nerd de World of Warcraft.

D’autre part, Nandin est également devenu un membre éminent de la communauté grâce à sa bonne attitude. Ce qui se passe, c’est que c’était une personne qui se battait pour encourager les autres à cosplayer qui ils voulaient, ceci indépendamment du fait qu’ils aient une silhouette ou un type de corps différent du personnage de fiction.

La communauté Blizzcon Cosplay a perdu un ami contre Covid aujourd’hui. Jarod Nandin était surtout connu pour son cosplay de The Warcraft South Park Guy, mais il était également un défenseur de la positivité du cosplay et encourageait les gens à cosplayer ce qu’ils voulaient. Il va nous manquer. pic.twitter.com/kDxcL8darY – 🌟Little Sparkz🌟 (@LittleSparkzLFG) 3 janvier 2021

Aujourd’hui, la communauté @Warcraft & Greater @Blizzard_Ent a perdu l’une de ses âmes les plus douces au profit de Covid. Jarod Nandin alias @JarodNWBZPWNR était surtout connu par son célèbre cosplay Blizzcon «That Which Has No Life» de l’épisode @SouthPark «Make Love Not Warcraft» … (suite) https://t.co/LGCWKUWD1R pic.twitter. com / Mx63iS4ivG – Michele Morrow (@michelemorrow) 3 janvier 2021

Chez LEVEL UP, nous adressons nos condoléances à la famille et aux proches de Jason Nandin. Nous souhaitons également que le joueur ait la paix lors de sa dernière pause.

La source