Microsoft a finalement mis le Surface Duo en pré-commande plus tôt ce mois-ci, après une année de taquineries, de fuites et de rumeurs. J’ai reçu mon unité de test Duo plus tôt cette semaine, et même si j’ai encore une idée de ce que c’est que d’utiliser, un aspect de l’appareil m’a plus marqué que toute autre chose: sa finesse.

Le Surface Duo est le premier téléphone Android avec deux écrans intégrés à l’appareil, ce qui a donné à Microsoft la possibilité de construire quelque chose de plus compact et intégré que l’étui à double écran que LG a publié pour certains de ses téléphones. Cependant, la société est clairement allée au-delà des attentes avec le Duo.

Microsoft a fourni à CNET un modèle transparent, qui montre comment les composants internes de l’appareil sont répartis sur les deux côtés de l’appareil. Contrairement à de nombreux autres appareils électroniques à double écran, il n’y en a pas une moitié qui contient la plupart du matériel interne – la batterie, les pilotes d’affichage et les autres composants sont répartis des deux côtés. Les charnières supérieure et inférieure contiennent des câbles plats qui relient les deux côtés.

Cette sur-ingénierie a pour résultat que les deux côtés du téléphone ont des dimensions et un poids identiques. Contrairement aux ordinateurs portables, un panneau du Surface Duo n’est ni plus lourd ni plus épais que l’autre. Il reste à voir à quel point cette configuration avancée résiste au fil du temps, mais Microsoft a clairement mis beaucoup de réflexion sur la conception du Duo.

Le Surface Duo (à gauche) et le Galaxy S20 (à droite)

La répartition de l’électronique sur les deux côtés permet au Surface Duo d’être incroyablement mince lorsqu’il est ouvert, à seulement 4,8 mm de profondeur. Il y a à peine assez de place verticale pour le port USB Type-C et le plateau de la carte SIM. À titre de comparaison, le Galaxy S20 Ultra mesure 8,8 mm d’épaisseur et ne possède qu’un seul écran. Il semble même minuscule par rapport au Galaxy S20 ordinaire que j’utilise tous les jours.

Bien que le Surface Duo soit un peu volumineux dans sa position pliée, à 9,9 mm, il est toujours plus fin que la plupart de mes téléphones une fois que j’ai mis un étui de protection rembourré. Je travaille toujours sur mon examen complet du Duo, mais il ne fait aucun doute dans mon esprit que Microsoft a produit l’un des appareils Android les mieux conçus à ce jour.