Je suis jésus christ est un jeu de simulation développé par SimulaM et cela, comme son nom l’indique, nous permettra d’être le même Dieu sur terre. Plus précisément en Judée il y a 2000 ans, où Nous pouvons être Jésus à la première personne, rencontrer des personnages de la Bible et bien sûr marcher sur l’eau.



Ses créateurs assurent que le jeu aura beaucoup d’attention aux détails et que nous pourrons interagir avec jusqu’à 60 personnages bibliques. Notre arsenal dans cette aventure sera 30 miracles avec lesquels nous pouvons transformer les masses en croyants.

Avec des miracles, nous pouvons nourrir les sans-abri, marcher sur l’eau, ressusciter les morts, entre autres. Jérusalem et la région de Galilée seront fidèlement recréées. Son contenu Il sera basé sur les écritures du Nouveau Testament et se déroulera de la naissance de Jésus à sa crucifixion. Clairement, le titre sera monde ouvert et aura des missions.

Le jeu a été annoncé il y a quelque temps, mais nous avons maintenant pu voir un gameplay pour la première fois et ses créateurs ont également annoncé qu’ils lanceraient une campagne de financement. Kickstarter pour lever des fonds (style très église). Il a également déjà sa page Steam.

