La firme asiatique a laissé ses meilleurs terminaux à des prix irrésistibles ce Cyber ​​Monday.

Le Cyber ​​Monday est arrivé et avec lui les méga offres irrésistibles sur des centaines de produits, parmi lesquels, bien sûr, les smartphones ne pouvaient pas être absents. Les marques ont fait ressortir tout leur arsenal d’offres, mettant en avant parmi elles les proposition de realme juteuse.

Et si il y a quelques jours nous étions émerveillés par le nouveau realme 7 5G, aujourd’hui vous pouvez le préacheter jusqu’au 30 avec un rabais de lancement incroyable grâce auquel vous aurez le meilleur smartphone 5G au meilleur prix. Bien sûr, soyez prudent car … ce n’est pas le seul mobile avec une remise de la marque!

Alors, si vous cherchez un nouveau smartphone pour vous-même ou à offrir en cadeau, nous allons resserrer un peu la clôture et vous proposer quelques smartphones realme qui en valent la peine, surtout s’ils viennent Avec remise.

realme 7 5G

Nous sommes déjà habitués aux téléphones qui brillent avec de grandes performances et le dernier à arriver sur le marché, le realme 7 5G, n’allait pas être une exception. Contrairement à son petit frère, le realme 7, la version avec 5G intègre le Processeur MediaTek Dimensity 800U et, avec lui, ce nouveau terminal a atteint 340 000 points dans les benchmarks européens.

Ce dernier aspect peut ressembler à de simples statistiques sans contexte, mais si nous vous disons que c’est le premier smartphone de sa gamme de prix à y parvenir la chose change.

Savoir plus: Nouveau realme 7 5G, avec écran à 120 Hz et 5G pour seulement 229 euros

En plus du changement de processeur, avec le realme 7 5G on trouve un smartphone avec un Écran Full HD + de 6,5 pouces avec taux de rafraîchissement de 120 Hz, 30 Hz de plus que son prédécesseur, ce qui sera remarqué en ce qui concerne profiter des jeux vidéo sur votre mobile, même les plus exigeants. Dans cette ligne accompagne également un batterie massive de 5000 mAh avec charge rapide de 30 W pour ne pas manquer d’énergie dans le meilleur du jeu.

Si vous recherchez un mobile compatible avec la 5G, ne pas recommander ce realme 7 5G semble une tâche compliquée et plus encore avec le offre que la marque a mise en place lors du Cyber ​​Monday. Pour un peu plus de 200 euros vous obtenez un téléphone mobile qui intègre les dernières technologies du marché, une mémoire et une batterie avec d’énormes capacités et un cœur qui le fait couler avec une légèreté à montrer.

Savoir plus: realme 7 avec 5G

realme X3 SuperZoom

Un autre smartphone de realme qui a considérablement baissé son prix est le X3 SuperZoom. Cela a un Processeur Snapdragon 855+, caméra arrière quad avec un Objectif principal 64 MP et le «Mode étoilé» qui permet de prendre plus de 10 photos à très longue exposition en 32 secondes en un seul clic; Écran de 6,6 pouces recouvert de Gorilla Glass 5 et d’un Taux de rafraîchissement de 120 Hz, ou batterie de 4 200 mAh avec une charge rapide entre autres.

En plus de ses spécifications impressionnantes, la chose la plus intéressante à propos de ce terminal est que realme a lancé une offre exclusive via Amazon avec un réduction de 130 euros au-dessus de son prix habituel, restant son prix final à 319 euros.

Savoir plus: realme X3 Super Zoom

realme 6

le realme 6 C’est un autre de ces smartphones réels que nous ne pouvons pas perdre de vue en ce Cyber ​​Monday. Cela présente un excellent rapport qualité-prix car il est équipé d’un écran ultra lisse de 6,5 pouces avec un taux de rafraîchissement de 90 Hz, bien supérieur aux autres téléphones de sa gamme. Il intègre également un module de caméra arrière avec un capteur principal de 64 MP, un grand angle de 8 MP et 119 °, un objectif macro et un autre pour les portraits en noir et blanc.

Le realme 6 fonctionne sous le processeur MediaTek Helio G90T, un processeur qui a prouvé sa puissance dans notre examen. Il est disponible avec trois variantes de RAM (4 Go, 6 Go ou 8 Go) et deux modes de Mémoire ROM (64 Go et 128 Go).

Pendant le Cyber ​​Monday, nous pouvons le trouver à un prix de démolition de 169 euros en mode 4 Go + 64 Go.

Savoir plus: realme 6

realme 7 Pro

Avec une réduction, vous pouvez également acheter le realme 7 Pro ces jours-là, un téléphone qui se démarque dans de nombreuses sections. Par exemple, dans sa charge rapide. Et est-ce que le realme 7 Pro se recharge complètement en seulement 34 minutes grâce à la technologie SuperDart 65W. En dehors de cela, nous avons un mobile avec le puissant processeur Snapdragon 720G, un écran Super AMOLED de 6,4 pouces Full HD + et taux de rafraîchissement de 60 Hz.

Concernant sa mémoire, ce smartphone de realme n’a qu’une seule possibilité, bien que très complète: 8 Go de RAM et 128 Go de ROM, plus qu’assez. Enfin, dans la section caméras, montez un caméra arrière quad avec un capteur principal de 64 MP, un grand angle, une caméra macro et un micro capteur.

Pendant le Cyber ​​Monday, il peut être le vôtre avec une réduction de 20 euros sur son prix habituel, en séjournant au 279 euros.

Savoir plus: realme 7 Pro

realme X50 Pro

Comment pourrait-il en être autrement, l’un des fleurons de realme comme le realme X50 Pro il est également en vente pendant le Cyber ​​Monday. Ce smartphone a littéralement tout ce que vous pouvez demander à un téléphone haut de gamme, avec la possibilité de choisir la mémoire RAM (6 Go, 8 Go ou 12 Go) et ROM (128 Go ou 256 Go).

Ainsi, nous y trouvons un téléphone doté du processeur le plus puissant à ce jour, le Snapdragon 865 qui prend en charge la connectivité 5G. À l’arrière, il intègre un module de caméra vertical avec quatre objectifs (64 MP pour le téléobjectif principal, grand angle, avec zoom hybride et objectif portrait). En ce qui concerne l’avant, il dispose d’un écran Super AMOLED de 6,44 pouces Full HD + avec un taux de rafraîchissement de 90 Hz et un Caméra selfie 32 MP.

La remise irrésistible se trouve dans la version la plus puissante de 12 Go de RAM + 256 de ROM pouvant être obtenue pour seulement 499 euros, ce qui se traduit par pas moins de 250 euros de remise par rapport à son prix habituel.

Savoir plus: realme X50 Pro