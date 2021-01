Éditorial: Jeux / Facebook / Twitter / YouTube / Instagram / Actualités / Discord / Forums

Ce que nous savons officiellement en termes d’histoire des jeux vidéo et de leurs titres sortis n’est qu’une petite partie de tout ce qui a été laissé derrière, ce qui ne s’est pas réalisé et qui pour une raison ou une autre n’a pas vu le jour. . Cependant, il est parfois possible que des projets soient conclus, non plus pour un intérêt commercial, mais pour la valeur historique et l’amour du travail, comme dans le cas d’un RPG qui ne s’est pas concrétisé en 1998 et qui a vu la fin deux décennies plus tard. de son développement.

L’histoire des jeux vidéo annulés est riche en toutes sortes de situations et d’anecdotes et la fin de 2020 a vu une bonne nouvelle pour un développeur, nommé sur Twitter comme “PIROWO”, qui a pu terminer le jeu qu’il a montré une fois sur PlayStation afin que entrera dans les plans de votre première console. Le titre en question est Magic Castle, un RPG d’action à vue isométrique qui a été développé par une petite équipe dans le kit de développement Net Yaroze et en 1998 a été présenté à Sony dans un enregistrement VHS. La société s’est montrée intéressée, non pas tant pour le projet, mais pour le potentiel des développeurs, elle leur a donc proposé de travailler sur un jeu en développement et dont le nom n’était pas révélé.

LO AND BEHOLD, LA VERSION COMPLÈTE DE «MAGIC CASTLE» A ÉTÉ LIBÉRÉE ​​!!!!!

VOUS POUVEZ LE TÉLÉCHARGER CI-DESSOUS !!!!! # PlayStation #indiegames #NetYarozehttps: //t.co/Ad7jXQpmZM – PIROWO (@ PIROWO1) 24 décembre 2020

Selon l’histoire de Magic Castle, bien que la relation avec Sony ne se soit pas concrétisée, une société célèbre pour ses JRPG, dont le nom n’a pas été révélé, a proposé de faire du projet une réalité et de le publier mais dans ce cas, l’équipe de développement a dû former son propre base de ressources humaines et sa structure, de sorte que, étant des jeunes sans expérience dans le domaine de l’édition de jeux vidéo, ils ont décidé qu’ils n’avaient pas la capacité pour quelque chose comme ça.

Heureusement, le passage du temps et des conditions a permis au manager de Magic Castle de terminer le jeu et la meilleure chose est qu’il est possible de le télécharger.

