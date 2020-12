Éditorial: Jeux / Facebook / Twitter / Couverture / Instagram / Discord

A partir d’aujourd’hui 19 jusqu’à demain 20 décembre, Ubisoft vous offre la possibilité de recevoir en cadeau les jeux Anno 1701 History Edition, Starlink: Battle for Atlas et Trials Rising Standard Edition. De plus, le développeur offrira en cadeau quelques add-ons pour ses derniers jeux tels que Assassin’s Creed Valhalla et Watch Dogs: Legion.

«Redécouvrez le gameplay classique du premier jeu Anno® 3D, 1701 AD, et son extension The Sunken Dragon dans l’édition Anno 1701 History. Voyez le jeu comme jamais auparavant, mis à jour et optimisé pour fonctionner correctement sur les ordinateurs d’aujourd’hui avec des résolutions jusqu’à 4K, et profitez de toutes les améliorations tout en poursuivant votre jeu actuel, le tout grâce à une compatibilité de sauvegarde totale.

«Le vaisseau mère Equinox a été pris en embuscade par la Légion oubliée et s’est écrasé sur une planète voisine. Le capitaine du navire a été pris en otage par la Légion. La Légion Oubliée, dirigée par Grax, était obsédée par une race éteinte appelée The Wardens, qui avait laissé derrière elle une grande partie de sa technologie ancienne. Grax, qui veut utiliser cette technologie pour sa propre légion, deviendra une menace constante à laquelle le joueur devra faire face tout au long de son voyage. “

Dans “Trials Rising”, le joueur contrôle un coureur sur une moto basée sur la physique du début du niveau à la fin alors qu’il navigue dans une série d’obstacles. Le jeu propose des parcours d’obstacles dans diverses parties du monde telles que la Tour Eiffel et le mont Everest, et le joueur peut s’affronter en multijoueur local et en ligne. Le jeu permet aux joueurs de voir les meilleures performances personnelles des autres joueurs et sera averti lorsque le record du joueur est battu par d’autres. En plus de pouvoir créer des parcours d’obstacles personnalisés et de les partager avec d’autres joueurs, les joueurs peuvent également personnaliser la tenue du pilote et de la moto. Un mode multijoueur local appelé “Tandem Bike” est introduit dans Rising, dans lequel deux pilotes contrôlent la même moto. Chaque joueur sera responsable du contrôle d’une partie de l’équilibre et de la puissance du véhicule. “

Pour utiliser les copies numériques de ces jeux, vous pouvez le faire en entrant le lien suivant.

