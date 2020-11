Jeux gratuits, la suggestion d'experts britanniques pour promouvoir la détention des jeunes

Le mauvais suivi des mesures préventives contre le COVID-19 par les personnes âgées de 18 à 29 ans est préoccupant.

Jeux vidéo gratuits pour lutter contre la pandémie. Le Groupe consultatif scientifique pour les urgences Royaume-Uni a conseillé dans un rapport récent de donner aux jeunes un meilleur accès à cette industrie et à d’autres industries du divertissement, afin de garantir le respect des mesures de restriction sociale.

Il suggère également de faciliter les données mobiles et l’accès aux services de streaming.Le comité fait valoir que, selon les données collectées, le respect parmi les 18 à 29 ans du respect «complet» et «majoritaire» des comportements préventifs contre le COVID-19, par exemple, la distanciation sociale et le séjour à la maison est considérablement plus faible et diminue chez les 18-29 ans par rapport aux groupes plus âgés. C’est pour cette raison que le groupe d’experts demande un soutien financier pour les jeunes, ainsi que accès gratuit aux données mobiles, aux services de streaming et aux jeux vidéo comme nous l’avons déjà mentionné.

C’est la fin de la recommandation. Le SAGE n’inclut pas dans son document comment pourrait être cette distribution de jeux vidéo. Cependant l’industrie a déjà agi lors des premiers verrouillages printaniers, distribuant de nombreux jeux vidéo entre autres actions de sensibilisation et de lutte contre la pandémie de coronavirus.

En effet, le secteur des jeux vidéo a connu une période dorée dans les ventes de jeux vidéo au Royaume-Uni, multipliant par trois les ventes de jeux physiques sur le marché britannique. Maintenant, ces données commencent à se répliquer, bien que de manière plus modeste, la semaine dernière, où une augmentation de la demande a été signalée.

En Espagne, la consommation s’est également envolée lors des verrouillages de mars et avril, mettant en évidence, par exemple, la forte consommation de Twitch.

En savoir plus: le coronavirus et le Royaume-Uni.

