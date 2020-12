Éditorial: Jeux / Facebook / Twitter / Couverture / Instagram / Discord

Magasin de jeux épiques a réussi au cours de ses quelques années d’existence à prendre un rôle immense sur le marché du jeu vidéo numérique. Une grande partie de ce succès est due à l’immense nombre de jeux qu’ils ont donnés, dont beaucoup sont d’excellents titres. Maintenant, ils offrent deux grands titres de RPG, tous deux de très bonne réputation.

Il s’agit de Piliers de l’éternité et de la tyrannie, qui viennent avec Deffinitive Edition et Gold Edition respectivement, donc ils auront tout le DLC et le contenu supplémentaire. Ils seront disponibles sur l’Epic Games Store du 10 au 17 décembre.

Les deux sont des jeux RPG développés par Obsidian Entertainment, sous l’aile de Paradox. Des titres de très bonne réputation auprès des fans du genre et avec de très bonnes critiques à leur actif. Même Pillars of Eternity a battu The Witcher 3 aux Global Game Awards, comme meilleur RPG de 2015.

Vous pouvez ajouter les deux jeux à votre bibliothèque à partir du site officiel.

