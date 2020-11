Mobile Jiayu est un autre des MVNO qui rejoint la vague de nouveaux taux que nous voyons ces dernières semaines, et il le fait avec un double pari, dans lequel, d’une part améliore les tarifs des contrats mobiles, et d’autre part, lance son première offre combinée fibre et mobile.

Ainsi, Jiayu mobile renforce sa proposition dans les deux principaux moteurs du secteur, et comme d’habitude dans les MVNO qui travaillent avec la couverture Yoigo, sa proposition la plus intéressante est pour le des familles, avec des tarifs qui comprennent trois lignes avec des minutes illimitées et un bonus de données partagées entre toutes.

Jusqu’à 10 Go supplémentaires gratuits sur les tarifs du contrat

Jiayu parie sur une augmentation des concerts gratuits de ses tarifs de contrat mobile, avec des améliorations tarifaires sur une seule ligne qui augmentent le bonus de données de 15 à 20 Go au prix de 15 euros, et qu’ils réduisent le taux de 1 euro par mois avec 30 Go, maintenant pour 19 euros.

De plus, deux des tarifs familiaux avec trois lignes mobiles, ont augmenté le bonus de données partagées, de 30 à 40 Go, et de 50 à 60 Go, sans entraîner de modification de la redevance mensuelle, établie en 30 et 40 euros respectivement.

Après ces améliorations, l’offre complète des tarifs des contrats mobiles est résumée dans le tableau suivant:

Famille combinée à la fibre à partir de 49 euros

Jiayu a lancé sa première offre convergente à un moment difficile, les opérateurs historiques pariant fortement sur les offres groupées fibre et mobile bon marché via des marques privées. Mais cela est compliqué, cela ne signifie pas que Jiayu n’a pas trouvé d’échappatoire sur laquelle concentrer son offre.

Le tarif combiné plus simple, bien qu’il s’agisse d’une offre bon marché, est clairement amélioré par nombre de ses concurrents. Au lieu de cela, l’autre deux tarifs famille, ils ont leur attrait si vous avez besoin d’au moins trois lignes mobiles, et un total de 60 Go partagés pour 60 euros, soit 25 Go partagés pour 49 euros, dans tous les cas, avec 100 Mbps fibre symétrique, séjour de 12 mois, et téléphone fixe inclus avec appels illimités vers les fixes et 60 minutes vers les mobiles.

Plus d’informations | Jiayu.