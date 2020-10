Éditorial: Jeux / Facebook / Twitter / YouTube / Instagram / Actualités / Discord / Forums

Il reste un peu plus d’une semaine avant le lancement de PlayStation 5. La console est en pré-vente dans différentes parties du monde depuis très peu de temps, car elle s’est rapidement épuisée. Une grande partie de cette réponse est due à l’offre frappante de jeux qui sera au lancement de la console, ce qui sera historique pour le système de Sony, car il n’a aucune comparaison, selon le responsable de PlayStation.

Dans une interview accordée à GamesIndustry.biz, Jim Ryan, le top manager de PlayStation, a abordé le sujet des titres qui accompagneront le lancement de la PlayStation 5, dont une bonne partie sera le produit des études internes de l’entreprise, donc le manager a souligné le travail que l’entreprise a accompli pour les faire croître.

“Il n’est probablement pas apprécié ou largement compris dans quelle mesure nous avons développé nos propres capacités de développement de jeux de manière organique au cours de cette génération”, a déclaré Ryan.

La gamme PlayStation 5 sera la plus forte de l’histoire

Aussi, pour démontrer l’excellente offre qu’aura la PlayStation 5, Ryan a invité à la comparer avec celle des versions précédentes des consoles PlayStation 4 et PlayStation 3.

«De toute évidence, l’acquisition d’Insomniac a aidé, et c’est merveilleux de les avoir dans la famille. J’inviterais simplement n’importe qui à regarder la fenêtre de sortie de la génération PS4 ou de la génération PS3 et de la comparer à ce que nous allons apporter dans la phase équivalente de la PS5. Il n’y a tout simplement aucune comparaison », a commenté Ryan.

Pour mettre les choses en perspective, la PlayStation 3 a fait ses débuts avec Resistance: Fall of Man et Motorstorm et PlayStation 4 avec Killzone: Shadow Fall et Resogun – des exclusivités bien sûr.

Au lieu de cela, la PlayStation 5 le fera avec Demon’s Souls (2020), Marvel’s Spider Man: Miles Morales, Sackboy: A Big Adventure, Astro’s Playroom et d’autres titres qui seront publiés par des studios en dehors de Sony, mais qui arriveront en exclusivité permanente ou exclusive. temporaire sur PlayStation 5, comme Godfall, Bugsnax, Overcooked! Tout ce que vous pouvez manger et les sans chemin.

L’avenir s’annonce radieux pour les utilisateurs de PlayStation 5

Il y en aura même qui arriveront gratuitement sur PlayStation 5, comme Destruction AllStars et Bugsnax, car les membres PlayStation Plus et les propriétaires de PlayStation 5 pourront les réclamer pendant une durée limitée. L’année prochaine s’annonce également radieuse pour les propriétaires de cette console, car 2 exclusivités très frappantes arriveront, Ratchet & Clank: Rift Apart et Horizon Forbidden West.

Évidemment, le début de la génération pour les joueurs PlayStation 5 sera encore plus attrayant si nous ajoutons les titres multiplateformes qui seront publiés avec la plate-forme, tels que Assassin’s Creed: Valhalla et d’autres qui auront des éditions axées sur la prochaine génération, comme Devil May. Cry 5: Special Edition, Borderlands 3, Destiny 2: Beyond Light, Observer: System Redux, Call of Duty: Black Ops Cold War et Fortnite.

Que pensez-vous de la gamme de lancement PlayStation 5? Êtes-vous excité pour un titre en particulier? Dites le nous dans les commentaires.

Grâce aux bonnes performances en avant-première de la PlayStation 5, Sony a des prévisions très positives et a même déjà mentionné qu’il comptait vendre près de 8 millions d’unités avant la fin de cet exercice.

La PlayStation 5 fera ses débuts le 12 novembre dans plusieurs pays, comme le Mexique, et une semaine plus tard, elle sera disponible dans le reste du monde. Vous pouvez trouver plus de nouvelles le concernant si vous visitez cette page. LEVEL UP a déjà fait le déballage et vous pouvez le regarder ci-dessous.

