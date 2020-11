Éditorial: Jeux / Facebook / Twitter / YouTube / Instagram / Actualités / Discord / Forums

Ce n’est un secret pour personne que Xbox Game Pass est un énorme succès. En fait, il est en train de devenir un élément important d’une industrie où les services sont extrêmement importants. Il n’est donc pas surprenant d’entendre que PlayStation pourrait préparer une réponse à ce que propose la concurrence.

Jim Ryan, président de Sony Interactive Entertainment, a discuté du lancement de la PlayStation 5 avec TASS, une agence de presse russe. Là, ils lui ont demandé directement ce qu’il prévoyait de faire pour répondre au Xbox Game Pass.

«Il y a effectivement des nouvelles en route, mais ce ne sera tout simplement pas aujourd’hui. Nous avons PlayStation Now, qui est notre service d’abonnement et est disponible sur un certain nombre de marchés », a été la réponse du manager.

Comme vous pouvez le voir, la seule chose que Ryan anticipait, c’est qu’il y aura des nouvelles à ce sujet. Il se peut que la collection PlayStation Plus s’agrandisse ou que PlayStation Now atteigne plus de territoires. Nous ne pouvons pas non plus exclure un service complètement nouveau, mais cela semble difficile.

Nous resterons à l’écoute et vous informerons lorsque Sony fera une annonce.

Ryan pense que le modèle Xbox Game Pass n’est pas viable pour Sony

Maintenant, il est important de noter que quoi que PlayStation prépare, ce ne sera pas exactement la même chose que Xbox Game Pass. Ce que nous voulons, c’est que vous ne devriez pas vous attendre à ce que ce soit un service qui reçoit tous les jeux PlayStation Productions le jour de leur ouverture.

Ce que nous voulons dire, c’est que Ryan a récemment souligné qu’un service comme Xbox Game Pass n’est pas viable pour PlayStation. Cela est dû au prix de leurs productions.

“Nous voulons rendre les jeux plus grands et meilleurs, et nous espérons qu’à un moment donné, ils seront plus persistants. Donc, les mettre sur un modèle d’abonnement dès le premier jour, pour nous, n’a aucun sens”, a déclaré Ryan.

Et vous, que voudriez-vous que PlayStation prépare? Dites le nous dans les commentaires.

