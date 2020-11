Éditorial: Jeux / Facebook / Twitter / YouTube / Instagram / Actualités / Discord / Forums

Les jeux vidéo sont extrêmement populaires et c’est un fait que le créneau des joueurs a des opinions politiques et la possibilité de voter. C’est pourquoi, petit à petit, de plus en plus de politiciens viennent dans cette industrie pour chercher des opportunités de campagne. Par exemple, Joe Biden, le candidat démocrate à la présidence des États-Unis, a mené sa campagne à Fortnite: Battle Royale.

Le fait est que l’équipe de campagne de Biden a créé une île en mode créatif Fortnite: Battle Royale appelée Build Back Better with Biden. C’est une carte avec 6 défis qui promeuvent l’agenda et les propositions de ce président.

Ainsi, les joueurs qui visitent la carte de campagne de Biden pourront voir sa maison de campagne appelée No Malarkey Station. Ils peuvent également tomber sur des glissades de crème glacée et chercher les chaussures de Kamala Harris, vice-présidente candidate.

On estime qu’au total, la carte Biden offre jusqu’à 30 minutes de jeu pour ceux qui souhaitent la visiter. Si vous êtes intéressé à le visiter, nous vous disons que son code est: 0215-4511-1823.

Biden avait déjà fait campagne dans le monde du jeu vidéo

Il convient de noter que ce n’est pas la première fois que Joe Biden utilise des jeux vidéo pour faire campagne.

Ce qui se passe, c’est qu’il y a quelques semaines, la campagne Biden a lancé une île d’Animal Crossing: New Horizons. Dans celui-ci, vous pouvez visiter sa tente et voir des objets personnalisés qui vous invitent à voter pour Biden et Harris.

Et pour vous, qu’avez-vous pensé de cette façon de faire campagne? Dites le nous dans les commentaires.

Fortnite: Battle Royale est disponible pour PC, PlayStation 5, Xbox One et Nintendo Switch. Vous pouvez en savoir plus sur cette version en cliquant ici.

