Joe Biden est le nouveau président des États-Unis, on se souvient de ce qu'il pense des jeux vidéo

Qu’une personnalité politique pense l’incidence des jeux vidéo dans la société Ce n’est pas nouveau. Sans aller plus loin, il y a un peu plus d’un an, quelques heures après les attentats du Texas, Donald Trump désignait les jeux vidéo comme l’un des facteurs pouvant conduire les gens à commettre ce type d’acte. Quelque chose que le membre du Congrès avait déjà glissé qui prétendait que la scène du crime était identique à celle que l’on peut trouver dans un jeu.

Comme vous le savez bien, Joseph Robinette Biden Jr, mieux connu sous le nom de Joe Biden est le nouveau président des États-Unis, un pays où les jeux vidéo ont une présence très puissante. Mais que pensez-vous d’eux? Rien de bon: pense qu’il existe des titres qui “apprennent aux gens à tuer”. C’est à quel point il a été énergique lors d’une interview pour le New York Times.

Dans ce même discours, aussi appelé divers développeurs “petits crétins” et “arrogants” -son identité n’a pas transcendé-, après qu’ils lui ont parlé de la puissance économique que représente l’industrie pour le territoire américain. Non sans d’abord s’interroger sur le côté artistique que peut représenter un développeur de logiciel. Sans aucun doute, ses déclarations ont couru comme une traînée de poudre jusqu’à ce que une controverse dont nous avons été témoins plus souvent que nous ne le souhaiterions.

Les jeux vidéo sont mauvais …

Sauf quand il est intéressant de les utiliser. Et ce n’est pas pratique d’oublier ça pendant la campagne électorale, il n’était pas si critique des jeux vidéo. Sans aller plus loin, Joe Biden s’est tourné vers le populaire Animal Crossing: New Horizons pour étendre sa campagne avec Kamala Harris. L’objectif était d’inviter les joueurs à partager leurs îles en portant des affiches en faveur du candidat du Parti démocrate. Il est clair que de nombreuses personnalités influentes de la société devraient laisser derrière elles les préjugés contre un passe-temps aussi sain et valable qu’un autre.

