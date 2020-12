Éditorial: Jeux / Facebook / Twitter / YouTube / Instagram / Actualités / Discord / Forums

Quelques jours seulement avant la cérémonie des Game Awards 2020. Comme les années précédentes, cet événement servira à récompenser les jeux vidéo et à faire des annonces importantes. On s’attend à ce qu’il y ait de nombreuses surprises et l’une d’elles a déjà été confirmée, car aujourd’hui Geoff Keighley a révélé que Josef Fares sera présent à l’événement et apportera des nouvelles de son nouveau match.

Il y a quelques mois, Electronic Arts a diffusé une présentation pleine d’annonces de leurs titres. Parmi eux, It Takes Two, la nouvelle production de Hazelight, le studio fondé par le cinéaste et développeur de jeux vidéo Josef Fares. C’était la première fois que nous entendions parler du jeu, nous pouvions voir une bande-annonce, mais il n’y avait pas de gameplay; Si cette proposition a retenu votre attention, vous ne pouvez pas manquer The Game Awards 2020, car on espère que nous pourrons y jeter un premier coup d’œil à ce que sera le jeu.

Dans le cas où vous l’avez manqué: Les acteurs Tom Holland, Gal Gadot et Brie Larson, et l’ancien président de Nintendo of America, Reggie Fils-Aimé, animeront les Game Awards 2020.

Bientôt, nous verrons It Takes Two en action

Grâce à son compte Twitter, Geoff Keighley, organisateur des Game Awards 2020, a annoncé aujourd’hui que Josef Fares serait l’un des présentateurs qui assisterait à l’événement et le fera pour révéler le gameplay It Takes Two.

Au cas où vous ne le sauriez pas, nous vous informons que Hazelight a travaillé sur A Way Out, un titre qui nécessite la coopération de 2 joueurs pour surmonter les défis de 2 personnages en prison. Comme son nom l’indique, It Takes Two sera également multijoueur, une aventure d’action-aventure du genre plateforme, et cette fois le studio présentera une histoire de tourment d’une fille, qui est au milieu d’une relation mouvementée entre ses parents. La jeune fille s’est réfugiée dans son imaginaire et a créé 2 poupées en bois et en argile, Cody et May, dont elle pourra contrôler les émotions et qui sera une partie fondamentale de l’histoire.

Il est sur le point de devenir … intéressant. Jeudi soir, @josef_fares fait son retour triomphant sur la scène #TheGameAwards pour présenter la première mondiale du gameplay de It Takes Two, le tout nouveau jeu de @HazelightGames pic.twitter.com/6YGsn7Bzga – Geoff Keighley (@geoffkeighley) 7 décembre 2020

Attendez-vous qu’il en faut deux? Allez-vous vous connecter aux Game Awards pour en savoir plus sur ce titre? Dites le nous dans les commentaires.

Alors que nous parlons de ce que nous verrons aux Game Awards 2020, nous vous informons qu’il a déjà été confirmé que nous pourrons jeter un premier regard sur le nouvel âge des dragons. Les rumeurs les plus fortes à propos de l’événement sont que Microsoft fera une annonce majeure et que FromSoftware montrera enfin les nouvelles d’ELDEN RING.

Nous vous rappelons de ne pas vous inquiéter si vous ne pouvez pas voir The Game Awards 2020, car à LEVEL UP, nous aurons une couverture étendue de l’événement, vous ne manquerez donc aucune annonce.

It Takes Two a une sortie prévue pour 2021. Il n’est pas encore confirmé sur quelles plateformes il sera disponible. Vous pouvez trouver plus d’actualités liées aux Game Awards 2020 en visitant cette page.

