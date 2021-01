Éditorial: Jeux / Facebook / Twitter / YouTube / Instagram / Actualités / Discord / Forums

Si vous jouiez à The Elder Scrolls V: Skyrim sur PlayStation 3, vous étiez sûr de souffrir beaucoup de ses performances. Ensuite, vous avez eu une revanche avec l’édition spéciale sur PlayStation 4, mais il est maintenant temps pour vous de jouer correctement – à un taux de 60 images par seconde. Pour que vous puissiez le faire, il existe un mod qui tire pleinement parti de la puissance de la PlayStation 5.

Le fait est que le nom connu sous le nom de Wrighton a publié le mod “Skyrim @ 60 fps” pour la version PlayStation de The Elder Scrolls V: Skyrim Special Edition. Il s’agit d’une modification qui ne fait que débloquer la fréquence d’images du jeu par seconde.

Grâce à cela, si vous jouez à Skyrim sur PlayStation 5, vous aurez la possibilité de profiter de la puissance de votre console pour en profiter à 60 images par seconde. Nous vous rappelons que cette version du jeu a un taux fixe de 30 images par seconde.

C’est un mod créé avec le kit de création Bethesda. Au cas où vous ne le sauriez pas, il s’agit d’un outil de création dédié aux projets Bethesda Game Studios. Bien entendu, cela ne veut pas dire que sa création a été directe et simple. On dit cela puisque le moddeur a profité d’une petite astuce pour pouvoir modifier une valeur et ainsi faire tourner Skyrim à une cadence de 60 images par seconde.

Vous pouvez le voir en action ci-dessous:

Le mod est également disponible sur Xbox Series X

Avez-vous une Xbox Series X et souhaitez également exploiter toute sa puissance dans Skyrim? Nous avons une bonne nouvelle pour vous: le mod est également disponible sur la console Microsoft.

En fait, le mod qui libère la fréquence d’images est disponible pour Xbox depuis longtemps. Vous pouvez en savoir plus sur lui si vous cliquez ici.

Et pour vous, que pensez-vous de ce genre de mods? Voulez-vous les utiliser pour jouer à Skyrim à 60 ips? Dites le nous dans les commentaires.

The Elder Scrolls V: Skyrim est disponible pour PC, PlayStation 3, PlayStation 4, Xbox 360 et Xbox One. Vous pouvez en savoir plus sur ce RPG en cliquant ici.

