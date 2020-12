Éditorial: Jeux / Facebook / Twitter / Couverture / Instagram / Discord

Certains jeux ont tendance à être ultra instinctifs, mais lorsque vous vous attaquez à un univers à partir de zéro, un peu d’aide ne fera pas de mal. Île d’exil (ou Portée de l’exil) est franchement un endroit qui pourrait passer pour un “tutoriel”.

Peu importe qu’il s’agisse de l’île d’exil ou de votre zone de départ, tous les nouveaux personnages World of Warcraft Ils doivent passer par une formation de base qui peut être forgée entre le confort de vos «pairs», ou dans un endroit où vous pouvez voir toutes sortes de personnages de créatures et d’aventures. L’île vous apprendra les bases de WoW, mais elle vous apprendra aussi à partir du bon moment pour les choses et pour gérer différentes situations entre les missions, elles se termineront par un donjon, ce qui s’avère très intéressant comme première aventure.

Bien que le «didacticiel» vous donne quelques outils et missions de base, personne ne vous dit certainement comment faire les choses dans Warcraft, car vous créez votre propre histoire à la manière de Azeroth (ou Shadowlands, actuellement), puisque la liberté d’action est quelque chose que ce jeu vidéo aura à offrir, le problème avec l’île est que même si vous avez ce genre d’opportunités, cela vous donne également une “histoire” centrale à suivre à partir du moment où vous mettez le pied sur l’île première fois. A cette occasion je vous parlerai un peu de l’expérience vécue du côté de La horde.

J’ai trouvé intéressant de jouer le rôle de la Horde sur une île où ils sont tombés contre leur volonté, mais que malgré cela, ils devraient affronter des rivaux locaux qui n’avaient aucune relation avec l’Alliance, car vous devez remplir une mini-histoire qui vous mènera. au plus entre 2 à 3,5 heures de tutoriel (si vous le faites vraiment lentement), gardez toujours à l’esprit qu’ici personne ne vous presse, vous avez la liberté de bouger et de faire vos aventures secondaires, J’ai dû rencontrer des personnages qui n’avaient pas grand-chose à voir avec, comme un élémentaire qui me demandait de l’aide avec des “lumières”. Par contre, j’ai dû affronter un ours qui nécessitait 3 personnes pour mettre fin à son mal, mais il s’avère que seul avec une bonne dot de potions, vous pouvez aussi l’éradiquer.

Sorts à portée de vos capacités

Au fur et à mesure que l’histoire avançait, j’avais de nouveaux personnages à rencontrer et ceux-ci, ayant des missions à remplir, avaient des besoins variés, la plupart à l’époque pouvaient débloquer un nouveau sort ou vous aider si nécessaire, c’était très utile car parfois Vous oubliez comment rassembler votre répertoire de magie et de compétences au fur et à mesure que le jeu progresse, c’est pourquoi il est devenu si agréable et a indiqué à quel point le jeu était bien pensé, vous est-il déjà arrivé qu’en jouant à wow vous trouviez des créatures maléfiques et décidiez de les tuer pour qu’il n’y a pas d’autre option? Eh bien oui, ici ça vous arrivera aussi et vous vous rendrez également compte que plus tard ils font partie d’une mission, la patience! Que rien n’est aléatoire sur l’île.

L’importance d’un bon donjon

Ce ne sera une surprise pour personne qu’il y ait des donjons où vous allez et avec d’autres personnes, vous pouvez mener une offensive contre un rival en particulier, ici avec quelques de leurs patrons, vous aurez votre diplôme de tutoriel avec un donjon intéressant, vous saurez le point culminant de l’histoire centrale, puisque vous devrez vous battre contre certains ogres qui habitent le pays et chercher à accomplir des rituels qui ne sont pas favorables à la vie. C’est pourquoi il empêche nécromagiens continuez à prendre position en votre faveur.

C’est très intéressant, car pendant le donjon vous apprendrez à suivre les étapes, en fonction de votre rôle, vous pourrez pratiquer le positionnement, le type d’attaques, les moments opportuns et bien sûr, piller ces trésors que les monstres de donjon laissent parfois .

Et si je joue déjà à WoW?

Si vous voulez un nouveau personnage, vous pouvez traverser l’île d’exil à votre guise et vivre une expérience rafraîchissante à partir de là. Puisque vous avez généralement votre personnage tout-puissant et omnipotent préféré, capable de conquérir tout ce qui se trouve devant lui, mais revenir à l’essentiel est un sentiment génial, je le recommanderais même comme quelque chose pour renouer avec le jeu et en devenir encore plus friand.

“Un troll m’a survolé et a tiré son laser rasho” … Tu ne veux pas rater ça, fais-moi confiance

Alors vous recommandez de jouer à WoW pour la première fois avec l’Isle of Exile? ÉVIDENT!

Les jeux vous diront toujours “c’est le bon moment pour commencer à jouer”, mais ils ne le satisferont pas toujours. ici nous avons une opportunité intéressante Pour commencer un chemin qui n’est facile pour personne, la timidité est plus que compréhensible, car c’est un jeu vraiment TRÈS social, pour cette raison, gardez à l’esprit qu’ici vous pouvez jeter les bases, apprendre à trouver un groupe pour les donjons et pourquoi non? rencontrez également un futur compagnon pour visiter Azeroth. De toute façon, ne laissez pas l’aspect social du jeu vous décourager, beaucoup de gens y jouent sans l’aide ou la compagnie des autres et le trouvent tout aussi intéressant.

Qu’en penses-tu? Allez-vous donner une chance à cette nouvelle zone uniquement en créant un nouveau personnage?

Rejoignez ce monde, c’est maintenant

