L’application TuLotero est votre meilleur compagnon de Noël: c’est tout ce que vous pouvez en faire.

Écrit par Dídac Dalmases

Avec Noël au coin de la rue nous sommes nombreux à nous lécher déjà, et pas précisément à cause des cadeaux et du nougat, mais à cause de le tirage de la loterie de Noël 2020, qui distribuera, dans une année particulièrement difficile, ni plus ni moins que 2408 millions d’euros, avec un jackpot de 400 000 euros. Presque rien.

Le tirage au sort aura lieu toute la matinée du 22 décembre, donc si comme la plupart des Espagnols vous prévoyez de jouer avec un numéro, vous avez encore le temps de acheter des billets ou des actions. Un achat que vous pouvez faire Depuis le téléphone avec un confort total grâce à l’application TuLotero, qui offre d’ailleurs de nombreux autres avantages supplémentaires ça fera cette année, oui ou oui, ressentez la loterie comme jamais auparavant.

Rencontrez TuLotero, la meilleure application pour jouer à la loterie

Si tu ne la connais toujours pas, TuLotero est une application mobile gratuite disponible pour Android et iOS avec lesquels vous pouvez jouer à la loterie et autres tirages au sort, vérifiez les résultats, utilisez votre scanner pour les billets et les billets … En bref, gérer tous vos tickets et participations d’une manière extrêmement simple et totalement sûre.

Et soyez prudent car nous ne parlons d’aucune application. A toi de faire une idée de son ampleurLors de la loterie de Noël de l’année dernière, TuLotero, El Gordo, les deuxième et troisième prix, un quatrième et deux cinquième prix sont passés. Toujours en 2019, TuLotero a donné 130 millions d’euros à un joueur espagnol de l’EuroMillions. Comme si cela ne suffisait pas, c’est toujours l’application mobile la plus téléchargée pendant la période de Noël. Avez-vous besoin de plus de raisons pour l’essayer?

Pourquoi jouer à la loterie de Noël en utilisant l’application TuLotero

Pour ce tirage spécial de la loterie de Noël, l’application a préparé une série d’actualités et de promotions que vous devez connaître (et en profiter). On parle d’abord de un code de 1 euro gratuit pour les nouveaux utilisateurs avec une participation au nombre de TuLotero de Navidad.

Utilisez le code de l’application TuLotero en suivant ces étapes simples:

1- Cliquez sur l’icône en haut à gauche symbole ☰.

2- Un menu déroulant avec plusieurs options apparaît, touchez “Activer les promotions”.

3- Dans cette section, vous pouvez entrer le code promotionnel où Explica.co donne 1 € de la loterie de Noël avec TuLotero ». Le code que vous devez mettre est “Explica.co” et… magique! Un cadeau avec lequel vous pouvez gagner de l’argent réel et auquel ils s’ajoutent des fonctions supplémentaires avec lesquelles partager l’illusion.

4- Une fois entré, vous recevrez le message que le code a déjà été validé et prêt à jouer une participation ou acheter un billet pour ce Noël.

Si vous souhaitez acheter plus d’actions, vous devriez aller à la section “Rochers” et vous pouvez acheter directement. Pour voir votre participation à 1 € vous devez vous rendre dans la rubrique «Mes billets».

Avec l’application TuLotero, vous pouvez recevez votre dixième de Noël sous forme physique, exactement comme si vous l’achetiez en personne dans une administration de loterie. TuLotero vous l’enverra par courrier ou en collecte prioritaire (sans files d’attente) dans l’administration de votre choix.

De plus, vous pouvez acheter des billets de Noël dans toutes les provinces du pays et dans presque toutes les administrations. On parle au total de plus de 60000 numéros disponibles via l’application. Et si tout cela ne vous suffit pas, voici le meilleur: avec TuLotero, vous pouvez achetez votre dixième moitié de Noël Pour le partager en famille et entre amis sans maux de tête, vous pouvez créer des groupes de… jusqu’à 100 personnes!

TuLotero est complètement gratuit et sans commissions. C’est une application 100% sécurisée puisque les paris que vous effectuez sont traités par les administrations officielles associées au réseau State Lottery and Betting. De plus, au cas où vous auriez de la chance ou de la chance, vous pouvez collecter votre allocation instantanément sur votre compte bancaire sans commissions et avec un anonymat total.

Enfin, si vous souhaitez télécharger l’application, bien sûr, gardez à l’esprit que Vous pouvez accéder à TuLotero de deux manières. D’une part, vous pouvez télécharger l’application depuis Google Play et d’autre part, vous pouvez le faire depuis le site officiel de TuLotero, dans ce deuxième cas en accédant à la version complète de l’application, à partir de laquelle vous pouvez acheter toute la loterie que vous voulez (rappelez-vous que vous avez euro gratuit de TuLotero Avec le code Andro4All).

Cela dit, jouons et bonne chance!