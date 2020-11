Le 21 novembre 1990, Nintendo a sorti sa console 16 bits au Japon.. La Super Nintendo ou Super Famicom (comme on l’appelait au Japon), avait la ferme mission de devenir le successeur direct du célèbre Famicom, qui a réussi à sauver le marché du jeu vidéo domestique dans les années 80. Mais qu’en est-il derrière la console 16 bits du Big N? Rejoignez-nous pour en savoir un peu plus sur l’histoire de ce que l’on appelait «le cerveau de la bête».

Les modèles européens et japonais étaient les mêmes, à l’exception du nom …

… tandis que l’Américain changeait la console et même les cartouches et les couleurs des boutons de la télécommande

Les origines de Super Nintendo

En 1987, la production du successeur de la Famicom a commencé à être planifiée., qui serait présenté la même année, par hasard le 21 novembre. Lors de sa présentation, une démonstration de la puissance de la console avec PilotWings (dont le nom était DragonFly) a pu être observée, afin que les gens puissent se faire une petite idée de la capacité technique qu’aurait la nouvelle plateforme de la société de Kyoto. Plus tard, en 1989, Nintendo a offert une autre présentation où ils ont annoncé le report du lancement jusqu’en 1990, mais pour satisfaire leurs utilisateurs ils ont mis un bonbon dans leur bouche, montrant une version préliminaire du jeu qui serait finalement Super Mario World.

Ainsi, le 21 novembre 1990, Super Famicom est sorti au Japon, accompagné de celui qui serait chargé d’en faire un best-seller le jour de son lancement, Super Mario World, qui a réussi à vendre plus de 300000 consoles en quelques heures à peine et qui a fait demander aux autorités japonaises que les lancements étaient prévu pour les week-ends (le lancement a eu lieu mercredi), car l’événement a provoqué de longues files d’attente et des absences occasionnelles des emplois et des écoles. Ce n’est que le 23 août 1991 et mi-juin 1992 que la console n’atteindra pas le territoire américain et européen respectivement sous le nom de Super Nintendo Entertainment System ou SNES en abrégé.

Yoshi veut un dauphin à l’apéritif, dans la version japonaise il pourrait l’avoir …

Gadgets et expériences

Mais Nintendo n’était pas loin derrière le lancement d’une seule consoleDepuis, pendant la vie de la Super Nintendo, la plate-forme a acquis de nombreux gadgets qui l’ont accompagnée pendant des années, ce qui a amené la société de Kyoto à vendre non seulement des jeux, mais également des accessoires qui complétaient sa console. Nous avons donc le Super portée, qui était un pistolet léger sans fil qui vous permettait de jouer à des jeux de tir; la Super jeu garçon, avec lequel jouer à des jeux Game Boy; la souris snes, pour pouvoir jouer à des jeux nécessitant un curseur; la Super Multitap, un adaptateur pour connecter plusieurs contrôleurs et ainsi jouer en mode multijoueur; ou la Satellaview, un modem connecté par satellite et permettant de jouer à des jeux spéciaux.

En outre, Divers adaptateurs sont apparus pour Super Nintendo pour permettre de jouer avec des cartouches japonaises ou américaines sur les consoles européennes, car à cette époque il y avait une limitation de région, donc un joueur avec une console ne pouvait pas jouer à un jeu japonais et vice versa.

Mais non seulement les accessoires sont apparus qui accompagnait la Super Nintendo, mais aussi certains modèles de la console sont apparus qui ont montré qu’ils voulaient effectuer toutes les expériences possibles. C’est ainsi que la Super Famicom Naizou TV SF1 est arrivée, un hybride entre console et télévision fabriqué par Sharp Corporation en 1990. De plus, à la fin de la vie de la plateforme, Nintendo a eu des conversations avec une autre société pour fabriquer une nouvelle console pour sa prochaine génération. La société de Kyoto travaillait aux côtés de Sony pour créer ce que beaucoup ont appelé lsur SNES PlayStation, même si l’accord a finalement été rompu lorsque Nintendo a déclaré qu’elle préférait continuer à parier sur les cartouches plutôt que sur les CD, donnant ainsi naissance à la PlayStation.

Il y a eu aussi d’autres expériences dans les jeux Super Nintendo, puisque la société du plombier moustachu en est venue à envisager d’améliorer leur console, mais ils ne voulaient pas perdre tous les joueurs qui avaient misé sur eux, alors pour réaliser cette amélioration, sans avoir à acheter une nouvelle plateforme, les ingénieurs du Gran N a décidé de placer une puce dans la cartouche de jeu, donnant ainsi à la console une puissance supplémentaire qui laissait de nombreux sans voix. Ce n’était rien d’autre que la puce Super FX, qui a été présenté pour la première fois dans le premier épisode de StarFox (appelé StarWings en Europe). Et plus tard dans Donkey Kong Country, qui a utilisé le mode dit Super 7 et a amené un jeu sur une console 16 bits qui rivalisait avec les plates-formes 32 bits à l’époque.

Super Nintendo et ses jeux

Super Nintendo était l’une des consoles 16 bits les plus célèbres du moment, puisque grâce à son potentiel technique il a pu proposer au public des jeux d’excellente qualité, bien que pendant ce temps il eut un grand rival, lancé en 1988, le SEGA Mega Drive. Pendant de nombreuses années, la fameuse «Guerre des consoles» a été un bras de fer entre les deux sociétés pour gagner les faveurs du public et être la première en nombre de ventes, alors quand un jeu atteignait des chiffres millionnaires, la société responsable mettait sa poitrine à plat montrant fièrement leurs réalisations. Au cours de la vie utile des deux consoles, le soi-disant “Cerveau de la bête” dans cette “guerre” a réussi à ce que 40 jeux atteignent un million d’exemplaires vendus, parmi lesquels:

Super Mario World – 20 millions Donkey Kong Country – 8 millions Super Mario Kart – 8 millions Street Fighter II – 6,3 millions The Legend of Zelda: A Link to the Past – 4,61 millions Donkey Kong Country 2: Diddy’s Kong Quest – 4,37 millions de Street Fighter II Turbo – 4,1 millions de Super Mario World 2: l’île de Yoshi – 4 millions de Dragon Quest VI – 3,2 millions (Japon uniquement) Donkey Kong Country 3: le double problème de Dixie Kong! – 2,89 millions

Comme vous pouvez le voir, vendre à plus d’un million d’exemplaires n’est peut-être pas quelque chose d’excessivement remarquable, même si à l’époque atteindre ce chiffre était quelque chose de très surprenant, car le marché n’était pas aussi répandu qu’aujourd’hui et il n’y avait guère d’accessibilité à lancer des informations, comme c’est le cas maintenant grâce aux nouvelles technologies.

SNES et aujourd’hui

Alors on arrive au présent, où Super Nintendo est devenue l’une des consoles les plus mythiques de la Great N. Une console dont les jeux peuvent être appréciés aujourd’hui avec la même qualité de l’époque, puisqu’ils n’ont pas trop mal vieilli. Tel est le grand souvenir que nous avons de cette plateforme, qu’en 2017 le lancement d’une SNES Mini et le public s’est déchaîné de joie, car ils voulaient en avoir un après le succès des ventes de NES Mini. Ainsi, avec un chiffre énorme de plus de 5 millions de SNES Mini vendus, l’affection des joueurs pour cette plate-forme 16 bits a été démontrée. Mais non seulement les heureux propriétaires de cette version Mini peuvent profiter de leurs titres, puisque les membres de la Nintendo Switch en ligne ils peuvent jouer à leurs jeux gratuitement depuis novembre 2019.

Vous souvenez-vous aussi de Super Nintendo? Faites-vous partie de ceux qui ont joué à la console à l’époque ou des années plus tard? Quel que soit votre cas, continuez à jouer à leurs jeux et dites avec nous: Joyeux 30e anniversaire, Super Nintendo!

